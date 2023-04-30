Более ста человек приехали в Хатынь, чтобы поучаствовать в акции «1000 деревьев памяти»
Новости Беларуси. Не забывать, какую цену заплатила Беларусь за возможность жить под мирным небом и бережно хранить историческую память. Хатынь сегодня, 30 апреля, стала местом притяжения десятков неравнодушных белорусов. В ходе республиканского субботника глава государства призвал граждан внести свой вклад в благоустройство мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми на призыв откликнулись представители культурного сообщества. Более сотни артистов вместе с семьями, а также представители министерств и ведомств приехали в Хатынь, чтобы поучаствовать в акции «1000 деревьев памяти». Молодые елочки станут живыми памятниками тем, кто заплатил за победу самую высокую цену. Прежде чем приступить к работе именитые исполнители возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Та страшная трагедия, которая произошла 80 лет назад, уму не постижима. Трудно представить, как можно было женщин, детей, стариков согнать в сарай, закрыть, забить гвоздями и поджечь. Трудно в это поверить, представить, а это было. То, что мы видим по видео, кадрам. Не только Хатынь, море других деревень нашей страны. Конечно, память нужно хранить. Дай бог, чтобы не допустить этого никогда, чтобы это больше не повторилось, не случилось. Естественно, облагораживать территорию, чтобы здесь пускать новую жизнь. Посадить дерево – это новая жизнь.
Сегодня на территории мемориального комплекса появятся около тысячи елей. Саженцы подготовили заранее. Участники акции уже вооружились необходимым инвентарем и приступили к посадке. Свой вклад в благоустройство священного для каждого белоруса исторического места внесут Руслан Алехно, Ирина Дорофеева, Виктория Алешко, арт-группа «Беларусы», другие известные исполнители и коллективы.