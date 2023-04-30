Более ста человек приехали в Хатынь, чтобы поучаствовать в акции «1000 деревьев памяти»

Первыми на призыв откликнулись представители культурного сообщества. Более сотни артистов вместе с семьями, а также представители министерств и ведомств приехали в Хатынь, чтобы поучаствовать в акции «1000 деревьев памяти». Молодые елочки станут живыми памятниками тем, кто заплатил за победу самую высокую цену. Прежде чем приступить к работе именитые исполнители возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Та страшная трагедия, которая произошла 80 лет назад, уму не постижима. Трудно представить, как можно было женщин, детей, стариков согнать в сарай, закрыть, забить гвоздями и поджечь. Трудно в это поверить, представить, а это было. То, что мы видим по видео, кадрам. Не только Хатынь, море других деревень нашей страны. Конечно, память нужно хранить. Дай бог, чтобы не допустить этого никогда, чтобы это больше не повторилось, не случилось. Естественно, облагораживать территорию, чтобы здесь пускать новую жизнь. Посадить дерево – это новая жизнь.