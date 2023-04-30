1 мая в Беларуси будут отмечать праздник весны, мира и труда

Новости Беларуси. Праздник весны, мира и труда отметят завтра в Беларуси. Традиционно 1-го мая по всей стране чествуют отличившихся работников всех отраслей, организуются развлекательные и концертные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице самая масштабная маевка развернется на территории парка Победы. Здесь состоится церемония награждения лауреатов премий Федерации профсоюзов Беларуси в области труда и культуры. В течение дня в парке будут работать интерактивные площадки отраслевых профсоюзов. Вальщики леса продемонстрируют свое мастерство на тимбер-шоу, а нефтяники покажут, как добывают «черное золото». Для этого даже установят мини-версию станции. У гостей будет возможность не только увидеть, но и попробовать свои силы в разных профессиях. Также запланирована яркая концертная программа с участием популярных исполнителей и творческих коллективов.