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Анатолий Линевич провёл приём граждан в Орше: мы разъясним людям все их права

11 февраля 2020 14:52
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Новости Беларуси. Задержка зарплаты, некачественный ремонт и другие бытовые проблемы. Такой круг вопросов озвучили жители Орши на встрече с помощником Президента инспектором по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Линевич провёл выездной приём граждан. 

Анатолий Линевич провёл приём граждан в Орше: мы разъясним людям все их права -1



Такое общение ещё и своеобразный мониторинг эффективности работы местной власти. Среди поступивших вопросов, казалось бы, вполне разрешимые ситуации. Однако предыдущие запросы в различные местные инстанции не оказали эффекта. 

Анатолий Линевич провёл приём граждан в Орше: мы разъясним людям все их права -3

Анатолий Линевич провёл приём граждан в Орше: мы разъясним людям все их права -5

Анатолий Линевич, помощник Президента — инспектор по Витебской области:
Очень много повторных получается обращений. Неоднократно в разные инстанции они были. Но тем не менее мы назначим проверки, рассмотрим их, разъясним людям все их права.

Помимо личного общения представители Администрации Президента отвечали и на звонки. Приёмы граждан прошли 11 февраля также в Барановичах и Мостах. Кроме того до конца недели выездные приёмы запланированы в Борисове, Быхове, Дорбруше, Петрикове, Берёзовке и Ленинском районе Минска.  

# Прием граждан # общество # Анатолий Линевич # Фотофакт

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