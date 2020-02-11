Анатолий Линевич провёл приём граждан в Орше: мы разъясним людям все их права

Новости Беларуси. Задержка зарплаты, некачественный ремонт и другие бытовые проблемы. Такой круг вопросов озвучили жители Орши на встрече с помощником Президента – инспектором по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Линевич провёл выездной приём граждан.





Такое общение ещё и своеобразный мониторинг эффективности работы местной власти. Среди поступивших вопросов, казалось бы, вполне разрешимые ситуации. Однако предыдущие запросы в различные местные инстанции не оказали эффекта.

Анатолий Линевич, помощник Президента — инспектор по Витебской области:

Очень много повторных получается обращений. Неоднократно в разные инстанции они были. Но тем не менее мы назначим проверки, рассмотрим их, разъясним людям все их права.



