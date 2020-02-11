Александр Лукашенко – Николаю Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы – настоящие друзья

Новости Беларуси. Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил сложности, которые испытывает Китай. В том числе из-за распространения коронавируса. В медийное пространство вбрасывается много фейковых новостей. И всё-таки, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остаётся в числе важных партнеров Китайской Народной Республики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китайцы должны знать, что белорусы – стойкие и надежные люди и настоящие друзья. Они хорошо восприняли твое назначение послом. И сегодня я хотел бы услышать, пусть хотя бы в таком кратком изложении, проблемы, может посоветоваться надо по каким-то вопросам, может, решения какие-то нужно принять дополнительные и так далее. Но по крайне мере те полномочия, о которых мы вели речь при назначении, они определены.

Президент ещё раз отметил, что Беларусь с назначением Николая Снопкова сможет осуществить настоящий прорыв в этом регионе.