Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?

В гостях программы «Большой город» официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска – Сергей Вечер.
В Лошице появится новая пожарная часть. Ожидается, что она будет похожа на ту, что недавно возвели во Фрунзенском районе.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В первом квартале этого года мы уже планируем распахнуть ворота этого подразделения. Будет оно находиться в микрорайоне Лошица. Также туда переедет и районный отдел Ленинского района по ЧС. Инженерно-инспекторский состав также переедет туда. И основной центр организации работы по Ленинскому району будет проводиться именно там. Надеемся, что все получится. На данном этапе закупаем технику и оборудование.
Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:
Все подразделения уже оснащены по последнему слову техники. И уровень боеготовности соответствует уровню этой техники.