Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В первом квартале этого года мы уже планируем распахнуть ворота этого подразделения. Будет оно находиться в микрорайоне Лошица. Также туда переедет и районный отдел Ленинского района по ЧС. Инженерно-инспекторский состав также переедет туда. И основной центр организации работы по Ленинскому району будет проводиться именно там. Надеемся, что все получится. На данном этапе закупаем технику и оборудование.