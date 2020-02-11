Прямой эфир

Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?

11 февраля 2020 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В гостях программы «Большой город» официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска – Сергей Вечер. 

В Лошице появится новая пожарная часть. Ожидается, что она будет похожа на ту, что недавно возвели во Фрунзенском районе.

Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?-1

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В первом квартале этого года мы уже планируем распахнуть ворота этого подразделения. Будет оно находиться в микрорайоне Лошица. Также туда переедет и районный отдел Ленинского района по ЧС. Инженерно-инспекторский состав также переедет туда. И основной центр организации работы по Ленинскому району будет проводиться именно там. Надеемся, что все получится. На данном этапе закупаем технику и оборудование.

Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?-4

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:
Все подразделения уже оснащены по последнему слову техники. И уровень боеготовности соответствует уровню этой техники.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Вечер # Ольга Мельченко

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»
11 февраля 2020 13:42

Александр Карлюкевич: «Работа отечественного медиаизмерителя приведет к росту присутствия рекламы на рынке»

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?
11 февраля 2020 13:42

Почему с остановки на Мазурова «взмывает» именно Ил-76 и как преобразится парк «Дививелка»?

«Он мне не понравился сначала: был страшным занудой и всё время морщился». Юлия Шпилевская рассказала о муже
11 февраля 2020 13:04

«Он мне не понравился сначала: был страшным занудой и всё время морщился». Юлия Шпилевская рассказала о муже