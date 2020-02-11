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Минск примет чемпионат Европы по пожарно-спасательному спорту в 2021 году

11 февраля 2020 14:13
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В гостях программы «Большой город» официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска Сергей Вечер. 

Минск примет чемпионат Европы по пожарно-спасательному спорту в 2021 году-1

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:
Мы принимаем соревнования подобного уровня, только в немного меньших масштабах, уже на протяжении 4 лет. В этом году будут пятые соревнования. По результатам 2019 года все страны-участницы, а их было порядка 10, дали очень высокую оценку уровню подготовки к самим соревнованиям и уровню проведения, уровню подготовки участников соревнований. И может быть за счет этого, в том числе предложили местом проведения чемпионата Европы в 2021 году считать Минск. То есть «Сильнейший пожарный спасатель», если брать русскоязычный вариант.

Минск примет чемпионат Европы по пожарно-спасательному спорту в 2021 году-4

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Вечер # Ольга Мельченко

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