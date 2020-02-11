Минск примет чемпионат Европы по пожарно-спасательному спорту в 2021 году

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:

Мы принимаем соревнования подобного уровня, только в немного меньших масштабах, уже на протяжении 4 лет. В этом году будут пятые соревнования. По результатам 2019 года все страны-участницы, а их было порядка 10, дали очень высокую оценку уровню подготовки к самим соревнованиям и уровню проведения, уровню подготовки участников соревнований. И может быть за счет этого, в том числе предложили местом проведения чемпионата Европы в 2021 году считать Минск. То есть «Сильнейший пожарный спасатель», если брать русскоязычный вариант.