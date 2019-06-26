Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко

Новости Беларуси. Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной Владимиру Антоновичу Шаблыко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Церемония награждения прошла в Воложине, где и проживает в настоящее время 94-летний участник войны. Во время оккупации он помогал отцу, который был связующим в партизанском отряде. А в 1944 году сам пошел в армию. Под Мурманском Владимир Антонович попал под бомбежку немецких солдат. Много однополчан погибло. Он выжил. Позднее была служба в Финляндии, где Владимир Антонович и встретил Победу.

Владимир Шаблыко, ветеран Великой Отечественной войны:

Лучше бы не было войны, лучше бы не знали, чтобы жили мирно и спокойно. Доволен тем, что так помнят нас.

После войны Владимир Антонович посвятил себя многолетней работе на Воложинском молочном предприятии. И еще недавно, несмотря на возраст, защищал честь родного завода на лыжных соревнованиях.

Игорь Тарабеш, военный комисар Минской области:

Нам хотелось бы, чтобы ветераны приходили в дома культуры, школы, где централизованно мы бы их чествовали, проводили концерты. Но здоровье, к сожалению, не позволяет пребывать всем на таких централизованных мероприятиях, поэтому мы однозначно всех посетим на дому.