Прямой эфир

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ

26 июня 2019 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Болельщиков можно встретить в центре Минска. Атмосферу, которая царит в главной фан-зоне II Европейских игр, постарается передать корреспондент СТВ. 

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ-1

Вадим Смоляк, СТВ:
У нас тут стало намного больше людей, после того как закончились частично соревнования во Дворце спорта. Там проходила вольная борьба, люди сменили направление и попробовали себя в таком виде, как гольф.

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ-4

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ-6

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ-8

Подробности – в видеоматериале

# Европейские игры # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мемориальная доска Дмитрия Мясоедова появится в Витебске
26 июня 2019 13:43

Мемориальная доска Дмитрия Мясоедова появится в Витебске

«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц
26 июня 2019 11:50

«Я очень рада за них и поздравляю!». Как белорусы отреагировали на золото байдарочниц

Праздничный салют 3 июля в Минске начнется после 22.00
26 июня 2019 11:15

Праздничный салют 3 июля в Минске начнется после 22.00