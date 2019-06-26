Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ

Новости Беларуси. Болельщиков можно встретить в центре Минска. Атмосферу, которая царит в главной фан-зоне II Европейских игр, постарается передать корреспондент СТВ.
Новости Беларуси. Болельщиков можно встретить в центре Минска. Атмосферу, которая царит в главной фан-зоне II Европейских игр, постарается передать корреспондент СТВ.
Вадим Смоляк, СТВ:
У нас тут стало намного больше людей, после того как закончились частично соревнования во Дворце спорта. Там проходила вольная борьба, люди сменили направление и попробовали себя в таком виде, как гольф.
Подробности – в видеоматериале