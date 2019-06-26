«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт

Жильцы дома на Серова уже 10 лет живут на развалинах. Трещины в стенах, обширный чёрный грибок, напрочь сгнившие полы, разваленные окна. Здание доживает 8-й десяток. Жильцов пора эвакуировать – развалину давно обещали пустить под снос. Подробности в программе «Добро пожаловаться».

Татьяна Хаданова:

Будут сносить, не будут сносить или будет ремонт – нам ничего не сказали. Строили эти дома пленные немцы, временное жильё барачного типа. Фундамента у нас, как такового, нет. Между стенами – щели. Вот, я специально купила травку, искусственную, цементом сами закладывали, чтобы слизни не лезли, они пролазят прямо в квартиру.

Елена Шаметько:

Окна в очень плохом состоянии. Сильно дует. Зимой очень холодно. У нас зимой веранда работает как холодильник. Но великое переселение по никому неизвестной причине отложили на неопределённый срок. Людям который год приходится жить в бараке и каждый день рисковать и жизнью, и собственным здоровьем. Запредельная сырость в помещениях уже отправила на больничную койку с десяток жильцов.

Татьяна Хаданова:

У меня дети лежали в больнице. Сыро осенью. Елена Шаметько:

У ребёнка постоянные аллергии. Трубы, которые находятся в ванне – в плесени. Мы их вытираем, но всё безрезультатно. Опять мокро, сыро. Скоро прорвутся, и мы будем, вообще, без воды. Стена на веранде полностью рушится, стирается, всё вываливается, даже пол проваливается.

Решить проблему собственными силами у жильцов ветхого дома так и не получилось. Буквально через месяц в сыром здании ремонт можно начинать с нуля!

Елена Шаметько:

Ремонт стараемся делать через 4-5 лет, но всё безрезультатно. Обои постоянно отстают.

Татьяна Назарова:

Ходить в ЖЭС, что-то просить – бесполезно. Они на всё находят причины, чтобы не делать. С 2000 года нам говорят, что снесут, вот-вот, но за капремонт у нас деньги берут.

Жильцы квартир не раз обращались за помощью к коммунальщикам. Те твердо стоят на своём – в появлении грибка и трещин виноваты не годы, а сами жители!

Нина Савицкая, заведующий сектором технического обслуживания производственного отдела КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»:

В жилом доме №26 по улице Серова веранды предназначены как холодные помещения, данное помещение не жилое, оно не отапливаемое. Жители самостоятельно переоборудовали данное помещение в тёплое, а именно: установили приборы отопления, поэтому появилась плесень.

И пока одни, замерев в ожидании, чёркают дни в календаре, другие взяли спасение в свои руки.

Наталья Михедова:

Мы очень довольны этим домом. Мы поменяли пол полностью, окна, двери, выровняли стены. Наверное, это лучшее место, чтобы жить в мегаполисе. Уезжать отсюда куда-то не хочется. Мы бы были готовы вложить в этот дом ещё больше, поменять своими силами всё, вплоть до крыши, если у нас будет гарантия того, что нас не снесут.