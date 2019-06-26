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«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт

26 июня 2019 14:50
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Жильцы дома на Серова уже 10 лет живут на развалинах. Трещины в стенах, обширный чёрный грибок, напрочь сгнившие полы, разваленные окна. Здание доживает 8-й десяток. Жильцов пора эвакуировать  развалину давно обещали пустить под снос. Подробности в программе «Добро пожаловаться».

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-1

Татьяна Хаданова:
Будут сносить, не будут сносить или будет ремонт – нам ничего не сказали. Строили эти дома пленные немцы, временное жильё барачного типа. Фундамента у нас, как такового, нет. Между стенами – щели. Вот, я специально купила травку, искусственную, цементом сами закладывали, чтобы слизни не лезли, они пролазят прямо в квартиру.

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-4

Елена Шаметько:
Окна в очень плохом состоянии. Сильно дует. Зимой очень холодно. У нас зимой веранда работает как холодильник.

Но великое переселение по никому неизвестной причине отложили на неопределённый срок. Людям который год приходится жить в бараке и каждый день рисковать и жизнью, и собственным здоровьем. Запредельная сырость в помещениях уже отправила на больничную койку с десяток жильцов.

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-7

Татьяна Хаданова:
У меня дети лежали в больнице. Сыро осенью.

Елена Шаметько:
У ребёнка постоянные аллергии. Трубы, которые находятся в ванне – в плесени. Мы их вытираем, но всё безрезультатно. Опять мокро, сыро. Скоро прорвутся, и мы будем, вообще, без воды. Стена на веранде полностью рушится, стирается, всё вываливается, даже пол проваливается.

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-10

Решить проблему собственными силами у жильцов ветхого дома так и не получилось. Буквально через месяц в сыром здании ремонт можно начинать с нуля!

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-13

Елена Шаметько:
Ремонт стараемся делать через 4-5 лет, но всё безрезультатно. Обои постоянно отстают.

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-16

Татьяна Назарова:
Ходить в ЖЭС, что-то просить – бесполезно. Они на всё находят причины, чтобы не делать. С 2000 года нам говорят, что снесут, вот-вот, но за капремонт у нас деньги берут.

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-19

Жильцы квартир не раз обращались за помощью к коммунальщикам. Те твердо стоят на своём – в появлении грибка и трещин виноваты не годы, а сами жители!

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-22

Нина Савицкая, заведующий сектором технического обслуживания производственного отдела КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»:
В жилом доме №26 по улице Серова веранды предназначены как холодные помещения, данное помещение не жилое, оно не отапливаемое. Жители самостоятельно переоборудовали данное помещение в тёплое, а именно: установили приборы отопления, поэтому появилась плесень.

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-25

И пока одни, замерев в ожидании, чёркают дни в календаре, другие взяли спасение в свои руки.

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-28

Наталья Михедова:
Мы очень довольны этим домом. Мы поменяли пол полностью, окна, двери, выровняли стены. Наверное, это лучшее место, чтобы жить в мегаполисе. Уезжать отсюда куда-то не хочется. Мы бы были готовы вложить в этот дом ещё больше, поменять своими силами всё, вплоть до крыши, если у нас будет гарантия того, что нас не снесут.

«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт-31

В районном ЖКХ обрадовать конкретикой пока не торопятся. Ясно одно – рано или поздно послевоенные одноэтажки на Серова, всё-таки, сравняют с землей.

Нина Савицкая:
Дома малоэтажной застройки не предусмотрены на капитальный ремонт. Программой предусмотрен снос дома до 2030 года. Конкретно, когда – не указано.

Как скоро жителям этого района предложат новые апартаменты – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Нина Савицкая # Татьяна Хаданова # Елена Шаметько # Наталья Михедова

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