Игорь Карпенко: «Студенческая деревня – это гордость и системы образования, и гордость страны»

Новости Беларуси. Тему вторых Европейских игр мы продолжаем обсуждать с гостями студии Новости «24 часа» на СТВ. К нам присоединился министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Илона Волынец, СТВ:
Игорь Васильевич, здравствуйте!
Новости Беларуси. Тему вторых Европейских игр мы продолжаем обсуждать с гостями студии Новости «24 часа» на СТВ. К нам присоединился министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Илона Волынец, СТВ:
Игорь Васильевич, здравствуйте!
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Здравствуйте.
Илона Волынец:
Столько мы готовились ко вторым Европейским играм, столько сил потрачено. Как ваши впечатления – все ли идет по плану?
Игорь Карпенко:
Мне кажется, событие действительно очень масштабное, впечатляющее. Наверное, по своим масштабам вряд ли можно сравнить с каким-то спортивным состязанием, соревнованием, хотя многие у нас проходили подобного рода мероприятия. Например, чемпионат мира по хоккею в 2014 году. Но, вместе с тем, конечно, и количество видов спорта, и количество спортсменов, болельщиков, тех объектов, которые задействованы к проведению Европейских игр – это все большая слаженная серьезная работа. Не только оргкомитета, всех заинтересованных: и городских властей, и территориальных органов государственного управления, и общественности, и спортсменов, и тренеров. Все это масштабное событие объединило.
Илона Волынец:
Многое держится на волонтерах. Я была на открытии Игр и убедилась в том, что без этих ребят просто можно было заблудиться в огромном спортивном комплексе. А так все было четко. Вы, кстати, возглавляете подкомитет по вопросам организации работы волонтеров. Какие вопросы нужно было решать?
Игорь Карпенко:
Может быть, у некоторых людей возникает вопрос: почему Министерство образования и министр в частности возглавляет подкомитет по работе волонтеров? Дело в том, что в системе образования очень серьезно развито волонтерское движение. Порядка 60 тысяч волонтеров сейчас насчитывает наша система образования. Это ребята, которые постоянно участвуют в различных мероприятиях – не только спортивных, культурных, творческих. Это ребята, которые посещают, например, детей в больницах, работают в домах-интернатах, школах для детей с особенностями психофизического развития, работают с пожилыми людьми, участвуют в других массовых мероприятиях. На безвозмездной основе оказывают содействие тем группам населения, которые в этом нуждаются.
Например, в Минске, чтобы не ошибиться, с 2004 года действует проект «Дети столицы». Это когда будущие педагоги летом приходят во дворы, собирают школьников, которые по тем или иным причинам остались в городе и не уехали ни в лагеря, ни к бабушкам и дедушкам, ни к морю. Для того, чтобы их отдых был полноценным, насыщенным, они их собирают, проводят с ними различные мероприятия, игры организовывают, проводят тренинги личностного роста.
Вот эта волонтерская деятельность в системе образования не осталась незамеченной со стороны главы государства. В прошлом году за 2016 год педагогическому университету была вручена премия «За духовное возрождение» как раз за волонтерскую деятельность.
Конечно же, было понятно, что подготовка волонтеров к Европейским играм была доверена Министерству образования. И мы с «Дирекцией II Европейских игр» очень серьезно занимались этой работой.
Илона Волынец:
Среди волонтеров случайных людей нет, там был серьезный отбор – насколько я знаю, три человека на место даже.
Игорь Карпенко:
Несомненно, отбор был. Было множество заявок: насколько мне известно, более 24 тысяч. Сегодня работают порядка 300 волонтеров из-за рубежа. Порядка 500 волонтеров – это представители федераций по видам спорта. Кроме этого, 8700 волонтеров – это та огромная группа, которая сегодня работает в целом по обслуживанию Европейских игр. Плюс еще порядка 700 человек есть в резерве.
Илона Волынец:
А как отбирали ребят?
Игорь Карпенко:
Во-первых, мы дали возможность зарегистрироваться всем желающим. После этого уже был отбор, собеседования соответствующие проходили. Конечно, делался прицел на то, чтобы имели определенный опыт волонтерской работы.
Интересный такой момент. В 2016 году я возглавлял молодежную делегацию нашей страны на сочинском Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мы приехали в Сочи, к нам подводят наших волонтеров, с которыми должна была работать наша делегация (она была большая, 300 человек), и вдруг мы узнаем, что это волонтеры из Республики Беларусь. Студенты из наших ведущих вузов. Было приятно, что наши волонтеры даже осваивают просторы соседних стран и участвуют в мероприятиях.
Поэтому, конечно же, опыт учитывался. Учитывалось знание иностранных языков – для волонтеров это тоже немаловажно с учетом прибывших в нашу страну гостей.
Соответственно, у нас в каждом вузе были созданы волонтерские центры. Кстати, у нас с 2017 года функционирует Республиканский волонтерский центр, который координирует работу и учреждений образования, и общественных организаций, и органов студенческого, ученического самоуправления именно по вопросам волонтерской деятельности. То есть это достаточно системная работа.
Ну а когда отбор уже осуществился, когда подобрали, прошли все собеседования, началась учеба. Конкретно проходили занятия для волонтеров в тех местах, где они будут обеспечивать работу Европейских игр: на спортивных объектах, в студенческой деревне.
Илона Волынец:
В студенческой деревне живут сейчас спортивные делегации. Как вы оцениваете быт спортсменов? Все ли их устраивает, может быть, были какие-то пожелания?
Игорь Карпенко:
Я могу сказать, что от Европейских игр студенты выиграли точно во многом. Во-первых, в студенческой деревне появилось два новых общежития – ни много ни мало на 2800 мест. Одно общежитие на 1000 мест было построено за средства технической помощи Китайской Народной Республики. Второе общежитие – 1800 мест – последнее общежитие из комплекса студенческой деревни, которое должно было быть построено. Это не просто общежития – это фактически…
Илона Волынец:
… отели трех звезд?
Игорь Карпенко:
Ну, не трех звезд – мы в такой формат их превратили сейчас. А вообще это двух-, однокомнатные квартирки с кухнями, санузлами, комнатами для проживания.
Самое главное, что в этом общежитии разместился филиал студенческой 33-й поликлиники, которая сейчас работает для нужд Европейских игр, а после проведенных мероприятий будет обслуживать порядка 15 тысяч студентов. То есть те студенты, которые проживают в студенческой деревне, и плюс еще иностранцы, которые обучаются в городе Минске. Это достаточно приблизило медицинские услуги к студенческой деревне. Ко всему прочему, мы отремонтировали стадион легкоатлетический, появился специальный манеж с тренажерами. Ну и то помещение, которое было построено под питание проживающих в деревне, к 1 января 2020 года должно превратиться в еще один крытый спортивный объект
Илона Волынец:
То есть Игры закончатся, а студенты вернутся, и для них все эти хорошие условия останутся?
Игорь Карпенко:
Да. Конечно, для них уже не будет уборки комнат, не будет стирки каких-то личных вещей. Это надо будет делать самим, но условия, конечно, комфортабельные.
Надо сказать, что мы под Европейские игры отремонтировали ряд других общежитий. Например, в которых сегодня проживают некоторые волонтеры, где нам надо было разместить технический персонал – тех же водителей, которые сюда приехали, поваров и так далее. Велась достаточно масштабная работа.
Надо сказать, что сегодня деревня очень преобразилась, она выглядит топовым местом. Наверное, интересным местом. Ее все пытаются посетить, многие главы государств уже посещали деревню, приезжая на открытие Европейских игр. Она вызывает очень большой интерес. Студенческая деревня – это гордость и системы образования, и гордость страны.