Игорь Карпенко: «Студенческая деревня – это гордость и системы образования, и гордость страны»

Новости Беларуси. Тему вторых Европейских игр мы продолжаем обсуждать с гостями студии Новости «24 часа» на СТВ. К нам присоединился министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Илона Волынец, СТВ:

Игорь Васильевич, здравствуйте!

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Здравствуйте. «Многое держится на волонтерах» Илона Волынец:

Столько мы готовились ко вторым Европейским играм, столько сил потрачено. Как ваши впечатления – все ли идет по плану? Игорь Карпенко:

Мне кажется, событие действительно очень масштабное, впечатляющее. Наверное, по своим масштабам вряд ли можно сравнить с каким-то спортивным состязанием, соревнованием, хотя многие у нас проходили подобного рода мероприятия. Например, чемпионат мира по хоккею в 2014 году. Но, вместе с тем, конечно, и количество видов спорта, и количество спортсменов, болельщиков, тех объектов, которые задействованы к проведению Европейских игр – это все большая слаженная серьезная работа. Не только оргкомитета, всех заинтересованных: и городских властей, и территориальных органов государственного управления, и общественности, и спортсменов, и тренеров. Все это масштабное событие объединило.

Илона Волынец:

Многое держится на волонтерах. Я была на открытии Игр и убедилась в том, что без этих ребят просто можно было заблудиться в огромном спортивном комплексе. А так все было четко. Вы, кстати, возглавляете подкомитет по вопросам организации работы волонтеров. Какие вопросы нужно было решать? Игорь Карпенко:

Может быть, у некоторых людей возникает вопрос: почему Министерство образования и министр в частности возглавляет подкомитет по работе волонтеров? Дело в том, что в системе образования очень серьезно развито волонтерское движение. Порядка 60 тысяч волонтеров сейчас насчитывает наша система образования. Это ребята, которые постоянно участвуют в различных мероприятиях – не только спортивных, культурных, творческих. Это ребята, которые посещают, например, детей в больницах, работают в домах-интернатах, школах для детей с особенностями психофизического развития, работают с пожилыми людьми, участвуют в других массовых мероприятиях. На безвозмездной основе оказывают содействие тем группам населения, которые в этом нуждаются. Например, в Минске, чтобы не ошибиться, с 2004 года действует проект «Дети столицы». Это когда будущие педагоги летом приходят во дворы, собирают школьников, которые по тем или иным причинам остались в городе и не уехали ни в лагеря, ни к бабушкам и дедушкам, ни к морю. Для того, чтобы их отдых был полноценным, насыщенным, они их собирают, проводят с ними различные мероприятия, игры организовывают, проводят тренинги личностного роста.

Вот эта волонтерская деятельность в системе образования не осталась незамеченной со стороны главы государства. В прошлом году за 2016 год педагогическому университету была вручена премия «За духовное возрождение» как раз за волонтерскую деятельность. Конечно же, было понятно, что подготовка волонтеров к Европейским играм была доверена Министерству образования. И мы с «Дирекцией II Европейских игр» очень серьезно занимались этой работой. «Делался прицел на то, чтобы имели определенный опыт волонтерской работы» Илона Волынец:

Среди волонтеров случайных людей нет, там был серьезный отбор – насколько я знаю, три человека на место даже. Игорь Карпенко:

Несомненно, отбор был. Было множество заявок: насколько мне известно, более 24 тысяч. Сегодня работают порядка 300 волонтеров из-за рубежа. Порядка 500 волонтеров – это представители федераций по видам спорта. Кроме этого, 8700 волонтеров – это та огромная группа, которая сегодня работает в целом по обслуживанию Европейских игр. Плюс еще порядка 700 человек есть в резерве.

Илона Волынец:

А как отбирали ребят? Игорь Карпенко:

Во-первых, мы дали возможность зарегистрироваться всем желающим. После этого уже был отбор, собеседования соответствующие проходили. Конечно, делался прицел на то, чтобы имели определенный опыт волонтерской работы. Интересный такой момент. В 2016 году я возглавлял молодежную делегацию нашей страны на сочинском Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мы приехали в Сочи, к нам подводят наших волонтеров, с которыми должна была работать наша делегация (она была большая, 300 человек), и вдруг мы узнаем, что это волонтеры из Республики Беларусь. Студенты из наших ведущих вузов. Было приятно, что наши волонтеры даже осваивают просторы соседних стран и участвуют в мероприятиях. Поэтому, конечно же, опыт учитывался. Учитывалось знание иностранных языков – для волонтеров это тоже немаловажно с учетом прибывших в нашу страну гостей. Соответственно, у нас в каждом вузе были созданы волонтерские центры. Кстати, у нас с 2017 года функционирует Республиканский волонтерский центр, который координирует работу и учреждений образования, и общественных организаций, и органов студенческого, ученического самоуправления именно по вопросам волонтерской деятельности. То есть это достаточно системная работа. Ну а когда отбор уже осуществился, когда подобрали, прошли все собеседования, началась учеба. Конкретно проходили занятия для волонтеров в тех местах, где они будут обеспечивать работу Европейских игр: на спортивных объектах, в студенческой деревне.

«От Европейских игр студенты выиграли точно во многом» Илона Волынец:

В студенческой деревне живут сейчас спортивные делегации. Как вы оцениваете быт спортсменов? Все ли их устраивает, может быть, были какие-то пожелания? Игорь Карпенко:

Я могу сказать, что от Европейских игр студенты выиграли точно во многом. Во-первых, в студенческой деревне появилось два новых общежития – ни много ни мало на 2800 мест. Одно общежитие на 1000 мест было построено за средства технической помощи Китайской Народной Республики. Второе общежитие – 1800 мест – последнее общежитие из комплекса студенческой деревни, которое должно было быть построено. Это не просто общежития – это фактически… Илона Волынец:

… отели трех звезд? Игорь Карпенко:

Ну, не трех звезд – мы в такой формат их превратили сейчас. А вообще это двух-, однокомнатные квартирки с кухнями, санузлами, комнатами для проживания. Самое главное, что в этом общежитии разместился филиал студенческой 33-й поликлиники, которая сейчас работает для нужд Европейских игр, а после проведенных мероприятий будет обслуживать порядка 15 тысяч студентов. То есть те студенты, которые проживают в студенческой деревне, и плюс еще иностранцы, которые обучаются в городе Минске. Это достаточно приблизило медицинские услуги к студенческой деревне. Ко всему прочему, мы отремонтировали стадион легкоатлетический, появился специальный манеж с тренажерами. Ну и то помещение, которое было построено под питание проживающих в деревне, к 1 января 2020 года должно превратиться в еще один крытый спортивный объект