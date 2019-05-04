Прямой эфир

Анатолий Исаченко во время визита делегации из Брянска: когда молодёжь будет дружить – это самое правильное

04 мая 2019 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Патриотический проект «Марафон дружбы» объединил молодежь Минской и Брянской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко во время визита делегации из Брянска: когда молодёжь будет дружить – это самое правильное-1

Международная акция посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 3 мая молодежную делегацию из Брянска тепло встречали в Березинском районе. Участники проекта посетили Курган Славы и музей Великой Отечественной войны. В рамках проекта свои вопросы и предложения по совместному развитию социальной сферы участники форума 4 мая адресовали губернатору Минской области Анатолию Исаченко.

Анатолий Исаченко во время визита делегации из Брянска: когда молодёжь будет дружить – это самое правильное-4

Мария Раевская, начальник управления Департамента внутренней политики Брянской области (Россия):
Вспомнили еще раз, что у нас общая история, что нашим бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам удалось пережить те страшные годы для того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. И, конечно, у нас общее будущее.

Анатолий Исаченко во время визита делегации из Брянска: когда молодёжь будет дружить – это самое правильное-7

Дарина Бокова, участница проекта «Марафон дружбы» (Россия):
Такая теплая дружественная обстановка. Очень понравилось, как нас встречали: танцы, песни – это было действительно очень запоминающееся. И когда вспоминали нашу историю – у нас же всех одна история – это прямо до слез.

Анатолий Исаченко во время визита делегации из Брянска: когда молодёжь будет дружить – это самое правильное-10

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Взаимные визиты между нашей молодежью, наверное, самое главное. Это говорит о том, что мы чтим, помним, любим и уважаем. Когда молодежь будет дружить, когда она будет понимать, что мы одно целое – наверное, это самое правильное.

Анатолий Исаченко во время визита делегации из Брянска: когда молодёжь будет дружить – это самое правильное-13

Дружеские отношения Минская и Брянская области планируют укрепить подписанием соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики.

# Беларусь-Россия # общество # Анатолий Исаченко # Мария Раевская # Дарина Бокова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новополоцке начали выпускать плитку из отходов переработки ПЭТ-бутылок
04 мая 2019 13:07

В Новополоцке начали выпускать плитку из отходов переработки ПЭТ-бутылок

Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери
04 мая 2019 12:14

Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери

Кирилл Казаков о конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности МВД: главное, за что награждали – это за факты
04 мая 2019 11:52

Кирилл Казаков о конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности МВД: главное, за что награждали – это за факты