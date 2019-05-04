Анатолий Исаченко во время визита делегации из Брянска: когда молодёжь будет дружить – это самое правильное

Новости Беларуси. Патриотический проект «Марафон дружбы» объединил молодежь Минской и Брянской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная акция посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 3 мая молодежную делегацию из Брянска тепло встречали в Березинском районе. Участники проекта посетили Курган Славы и музей Великой Отечественной войны. В рамках проекта свои вопросы и предложения по совместному развитию социальной сферы участники форума 4 мая адресовали губернатору Минской области Анатолию Исаченко.

Мария Раевская, начальник управления Департамента внутренней политики Брянской области (Россия):

Вспомнили еще раз, что у нас общая история, что нашим бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам удалось пережить те страшные годы для того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. И, конечно, у нас общее будущее.

Дарина Бокова, участница проекта «Марафон дружбы» (Россия):

Такая теплая дружественная обстановка. Очень понравилось, как нас встречали: танцы, песни – это было действительно очень запоминающееся. И когда вспоминали нашу историю – у нас же всех одна история – это прямо до слез.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Взаимные визиты между нашей молодежью, наверное, самое главное. Это говорит о том, что мы чтим, помним, любим и уважаем. Когда молодежь будет дружить, когда она будет понимать, что мы одно целое – наверное, это самое правильное.