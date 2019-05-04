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Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери

04 мая 2019 12:14
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Новости Беларуси. У православных завершается пасхальная неделя, непременный атрибут которой – колокольный перезвон. В эти дни звонят во многих храмах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери-1

Доступ на колокольни – по благословению священника. В центральных храмах звонят профессионалы и их ученики, а вот на звоннице прихода иконы «Всех скорбящих Радость» исполнить свою колокольную молитву может попробовать каждый.

Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери-4

Люди всегда хотят слышать колокольный звон, потому что они знают, что колокольный звон дает не только духовную радость, но и даже телесное здравие. И ни одной церкви, наверное, нет, где бы не было колокола или колокольни.

Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери-7

Богдан Березкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:
Занимаюсь 20 лет колокольным звоном. Столкнулся с тем, что, наверное, три четверти населения у нас боится высоты. Поэтому мы всегда перед Светлой Седмицей пишем, что все желающие не звонари могут посетить колокольню храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Она не такая высокая, там один наиболее из безопасных подъемов в Минске.

Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери-10

Пасхальная неделя – время, когда колокола звучат не только во время богослужений. Прислушаться к этой духовной музыке приходят многие верующие.

Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери-13

# Пасха # общество # Богдан Березкин # Фотофакт

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