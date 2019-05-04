Завершается Светлая Седмица. Все желающие могут попробовать позвонить в колокола храма иконы Божией Матери

Новости Беларуси. У православных завершается пасхальная неделя, непременный атрибут которой – колокольный перезвон. В эти дни звонят во многих храмах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доступ на колокольни – по благословению священника. В центральных храмах звонят профессионалы и их ученики, а вот на звоннице прихода иконы «Всех скорбящих Радость» исполнить свою колокольную молитву может попробовать каждый.

Люди всегда хотят слышать колокольный звон, потому что они знают, что колокольный звон дает не только духовную радость, но и даже телесное здравие. И ни одной церкви, наверное, нет, где бы не было колокола или колокольни.

Богдан Березкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:

Занимаюсь 20 лет колокольным звоном. Столкнулся с тем, что, наверное, три четверти населения у нас боится высоты. Поэтому мы всегда перед Светлой Седмицей пишем, что все желающие не звонари могут посетить колокольню храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Она не такая высокая, там один наиболее из безопасных подъемов в Минске.