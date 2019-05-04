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Кирилл Казаков о конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности МВД: главное, за что награждали – это за факты

04 мая 2019 11:52
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Новости Беларуси. 4 апреля в Минске наградили победителей и лауреатов ежегодного конкурса на лучшее освещение в СМИ работы органов внутренних дел и внутренних войск Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Казаков о конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности МВД: главное, за что награждали – это за факты-1

Ежегодно в творческом состязании участвуют редакции, творческие коллективы и журналисты, телеоператоры и фотографы. Уже традиционно среди лучших отмечены и работы коллектива нашего телеканала.

Кирилл Казаков о конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности МВД: главное, за что награждали – это за факты-4

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Наверное, самое главное, за что награждали – это за факты. Самое главное – это структура тех фактов, которые позволяют человеку самостоятельно определить событие. Потому что сейчас исковеркать любое событие можно любым комментарием. Главное правило журналистики, которое работает с ведомствами, у которых юриспруденция является стержневой историей – это не переврать факт. Вот отсутствие фейков, основанное на юридическом языке, это и есть правдивая подача информации.

Кирилл Казаков о конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности МВД: главное, за что награждали – это за факты-7

На конкурс были заявлены десятки работ. Все они разные по содержанию и темам, а объединяет их объективность. Как отметили организаторы конкурса, полная и достоверная информация – лучшая профилактика преступлений.

Кирилл Казаков о конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности МВД: главное, за что награждали – это за факты-10

# СМИ Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Фотофакт

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