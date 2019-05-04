В Новополоцке начали выпускать плитку из отходов переработки ПЭТ-бутылок

Новости Беларуси. Отходы – в доходы. В Новополоцке выпустили пробную партию тротуарной плитки и бордюрного камня с использованием вторсырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновационная продукция на 75 % состоит из песка и на 25 % – из полимерных отходов. В основе – измельченные крышки и этикетки ПЭТ-бутылок и пластиковых ящиков для тары.

Новая линия за смену способна выпустить 60 погонных метров бордюрного камня. Этого достаточно для планового благоустройства всего Новополоцка.

Сергей Велюго, и. о. директора Биомехзавода бытовых вторресурсов:

Новополоцк около 40 тонн в месяц образует отходов пластиковых бутылок (именно ПЭТ-бутылки). В процессе переработки этой ПЭТ-бутылки образуются отходы флотации так называемые. Это этикетка и пробка. Эти отходы мы используем в производстве песчано-полимерных изделий.

К примеру, для производства одного квадратного метра плитки нужно 10 килограмм таких отходов. Для производства одного погонного метра бордюров нужно 3 килограмма таких отходов. Поэтому не захораниваем эти отходы, а используем в производстве изделий.