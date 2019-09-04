Прямой эфир

Анатолий Исаченко об обращениях: «Мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится»

04 сентября 2019 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жителей Несвижского района больше всего беспокоят землепользование, ремонт дорог и жилья. В наболевших вопросах граждан местным властям 4 сентября помогал разбираться губернатор Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Исаченко об обращениях: «Мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится»-1

Причем одна из проблем заявлена повторно: ее озвучивали еще во время приезда помощника Президента Игоря Евсеева в начале июля. Анатолий Исаченко еще раз напомнил о необходимости решения таких вопросов на местном уровне.

Анатолий Исаченко об обращениях: «Мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится»-4

Александр Банко, житель деревни Затурья:
Вода грязная. Вы знаете, это связано с тем, что с 1991 года стоит башня, и башня на протяжении 28-29 лет практически не чистилась. Ездим за водой в Несвиж – ко мне внуки приезжают, ну и самому пить.

Анатолий Исаченко об обращениях: «Мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится»-7

Ирина Шиманская, главный санитарный врач Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии:
На 2022 год предусмотрено строительство водоочистной установки на водозаборной скважине в деревне Затурья. Нормативного качества.

Анатолий Исаченко об обращениях: «Мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится»-10

В частности, губернатор затронул спорные вопросы, решением которых уже занимаются, но постепенно. Одно из них – качество питьевой воды села Затурья. Из кранов течет вода с повышенным содержанием железа. Решить эту проблему могут только специализированные станции обезжелезивания.

Анатолий Исаченко об обращениях: «Мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится»-13

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Не каждого человека устраивает тот ответ, который мы ему даем (под словом «мы» я понимаю власть, не важно, кто ведет прием). И человек все-таки пытается доказать свою правоту. Но есть закон, и мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится.

Губернатор поручил проанализировать качество воды в деревне, а также ускорить процесс строительства станции обезжелезивания.

# Прием граждан # общество # Ирина Шиманская # Анатолий Исаченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Радиостанция «Минская волна» отметила 15-летие
04 сентября 2019 18:19

Радиостанция «Минская волна» отметила 15-летие

В Логойске появилась услуга социального отдыха для людей с инвалидностью и их родных
04 сентября 2019 18:17

В Логойске появилась услуга социального отдыха для людей с инвалидностью и их родных

Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома
04 сентября 2019 16:35

Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома