Анатолий Исаченко об обращениях: «Мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится»

Новости Беларуси. Жителей Несвижского района больше всего беспокоят землепользование, ремонт дорог и жилья. В наболевших вопросах граждан местным властям 4 сентября помогал разбираться губернатор Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причем одна из проблем заявлена повторно: ее озвучивали еще во время приезда помощника Президента Игоря Евсеева в начале июля. Анатолий Исаченко еще раз напомнил о необходимости решения таких вопросов на местном уровне.

Александр Банко, житель деревни Затурья: Вода грязная. Вы знаете, это связано с тем, что с 1991 года стоит башня, и башня на протяжении 28-29 лет практически не чистилась. Ездим за водой в Несвиж – ко мне внуки приезжают, ну и самому пить.

Ирина Шиманская, главный санитарный врач Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии: На 2022 год предусмотрено строительство водоочистной установки на водозаборной скважине в деревне Затурья. Нормативного качества.

В частности, губернатор затронул спорные вопросы, решением которых уже занимаются, но постепенно. Одно из них – качество питьевой воды села Затурья. Из кранов течет вода с повышенным содержанием железа. Решить эту проблему могут только специализированные станции обезжелезивания.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Не каждого человека устраивает тот ответ, который мы ему даем (под словом «мы» я понимаю власть, не важно, кто ведет прием). И человек все-таки пытается доказать свою правоту. Но есть закон, и мы отвечаем в соответствии с законом, нравится это человеку или не нравится.

Губернатор поручил проанализировать качество воды в деревне, а также ускорить процесс строительства станции обезжелезивания.