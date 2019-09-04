Радиостанция «Минская волна» отметила 15-летие

Новости Беларуси. 4 сентября областная радиостанция «Минская волна» отмечает свое 15-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из первых региональных радиостанций Беларуси, обладательница знаменитой премии Попова является одним из основных распространителей новостей из всех уголков Минской области. Сегодня коллектив радио принимал поздравления и благодарность от руководства Миноблисполкома.

Татьяна Карпик, директор радиостанции «Минская волна»:

К новому сезону выйдут новые программы. Конечно, мы сохранили свой развлекательный контент. Мы будем рады, что нашим слушателям добавилось каналов связи.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы обозначаем острые моменты, которые сегодня волнуют наших граждан. Показываем программы в социальной сфере, в сфере сельского хозяйства, чтобы люди видели, чувствовали и понимали, что сегодня и облисполком, и власть, и люди – это единое целое.