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Радиостанция «Минская волна» отметила 15-летие

04 сентября 2019 18:19
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Новости Беларуси. 4 сентября областная радиостанция «Минская волна» отмечает свое 15-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Радиостанция «Минская волна» отметила 15-летие-1

Одна из первых региональных радиостанций Беларуси, обладательница знаменитой премии Попова является одним из основных распространителей новостей из всех уголков Минской области. Сегодня коллектив радио принимал поздравления и благодарность от руководства Миноблисполкома.

Радиостанция «Минская волна» отметила 15-летие-4

Татьяна Карпик, директор радиостанции «Минская волна»:
К новому сезону выйдут новые программы. Конечно, мы сохранили свой развлекательный контент. Мы будем рады, что нашим слушателям добавилось каналов связи.

Радиостанция «Минская волна» отметила 15-летие-7

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы обозначаем острые моменты, которые сегодня волнуют наших граждан. Показываем программы в социальной сфере, в сфере сельского хозяйства, чтобы люди видели, чувствовали и понимали, что сегодня и облисполком, и власть, и люди – это единое целое.

Радиостанция «Минская волна» отметила 15-летие-10

С началом осени также стартовал новый сезон в изданиях. А вот результаты прошлогодней работы государственных СМИ Минской области подведут в Жодино. Здесь пройдет областной семинар.

# Юбилеи # общество # Татьяна Карпик # Иван Маркевич # Фотофакт

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