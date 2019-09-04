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В Логойске появилась услуга социального отдыха для людей с инвалидностью и их родных

04 сентября 2019 18:17
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Новости Беларуси. Суть ее в том, что при необходимости опекуны могут оставить близкого на временный уход социальным работником, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойске появилась услуга социального отдыха для людей с инвалидностью и их родных-1

Услуга работает по субботам с 09:00 до 13:00. Во время пребывания в территориальном центре проводят различные творческие и реабилитационные занятия.

В Логойске появилась услуга социального отдыха для людей с инвалидностью и их родных-4

Марина Лапцевич, директор Логойского районного территориального центра социального обслуживания населения:
Проблема есть – надо куда-то выехать родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида. Даже в тот же лес сходить, съездить в столицу. Можно заключить договор за два дня, обсудить все аспекты – что конкретно нужно инвалиду.

В Логойске появилась услуга социального отдыха для людей с инвалидностью и их родных-7

Сейчас в Логойском районе насчитывается более 2000 людей с инвалидностью. Из них почти 160 – несовершеннолетние.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Марина Лапцевич # Фотофакт

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