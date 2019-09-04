Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома

Новости Беларуси. К концу следующей недели жители Минска смогут ознакомиться с полной информацией об экспериментальном доме, который появится в Смолевичах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство пройдет в рамках развития городов-спутников. Их, напоминаем, шесть: Руденск, Фаниполь, Смолевичи, Логойск, Дзержинск и Заславль. На сайте Мингорисполкома появится ориентировочная цена за квадратный метр и общая характеристика предлагаемой новостройки.

Спрос на жилье, кстати, уже есть. Полторы тысячи минчан готовы переехать в Смолевичи. Сейчас площадку готовят под строительство. В 5-этажном доме будет 192 квартиры.

Вадим Николаенко, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

Выявлены те вопросы, которые требуют доработки. Реконструкция каких-то пешеходных связей, реконструкция самих остановочных пунктов, закупка составов. В том числе эти мероприятия подтверждены исполнителями, и в настоящее время решается вопрос о постепенной их реализации.

Денис Никитин, начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Минский горисполком ежегодно будет перечислять межбюджетный трансфер в республиканский бюджет. А уже республиканский бюджет направлять это финансирование в консолидированный бюджет Минской области. Они будут распределять это финансирование на строительство жилья, объектов инженерной инфраструктуры, социальной и транспортной.