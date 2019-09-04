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Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома

04 сентября 2019 16:35
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Новости Беларуси. К концу следующей недели жители Минска смогут ознакомиться с полной информацией об экспериментальном доме, который появится в Смолевичах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома-1

Строительство пройдет в рамках развития городов-спутников. Их, напоминаем, шесть: Руденск, Фаниполь, Смолевичи, Логойск, Дзержинск и Заславль. На сайте Мингорисполкома появится ориентировочная цена за квадратный метр и общая характеристика предлагаемой новостройки.

Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома-4

Спрос на жилье, кстати, уже есть. Полторы тысячи минчан готовы переехать в Смолевичи. Сейчас площадку готовят под строительство. В 5-этажном доме будет 192 квартиры.

Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома-7

Вадим Николаенко, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:
Выявлены те вопросы, которые требуют доработки. Реконструкция каких-то пешеходных связей, реконструкция самих остановочных пунктов, закупка составов. В том числе эти мероприятия подтверждены исполнителями, и в настоящее время решается вопрос о постепенной их реализации.

Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома-10

Денис Никитин, начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Минский горисполком ежегодно будет перечислять межбюджетный трансфер в республиканский бюджет. А уже республиканский бюджет направлять это финансирование в консолидированный бюджет Минской области. Они будут распределять это финансирование на строительство жилья, объектов инженерной инфраструктуры, социальной и транспортной.

Полная информация об экспериментальном доме в Смолевичах скоро появится на сайте Мингорисполкома-13

Для старта строительства из бюджета Мингорисполкома выделят 3 миллиона рублей. Уже в 2020 году экспериментальный дом примет первых жильцов. Ими могут стать все нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вне зависимости от даты постановки на учет, но прежде всего рассмотрят заявки от многодетных. Планируется, что при поэтапном уменьшении объемов жилищного строительства в столице в шести городах-спутниках будут жить до 120 тысяч минчан. Следующий в очереди развития – Руденск.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Вадим Николаенко # Денис Никитин # Фотофакт

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