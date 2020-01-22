Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить

Люди приехали со своими проблемами из разных уголков региона. Помочь разобраться нужно в разных ситуациях: от жилищного вопроса для многодетной семьи, оплаты за коммунальные услуги до конфликта собственников жилья и коммерческой недвижимости. Важно, что все обращения – под особым контролем.





Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Как всегда, часть вопросов – это касается компетенции органов местной власти, и они должны решать их на местах. И, к сожалению, есть вопросы, которые тянутся десятилетиями. Если человек обращается несколько раз по одному и тому же вопросу, и ему уже давали компетентный ответ, может, не надо ждать, пока он пойдет по инстанциям, а пригласить еще раз и попытаться объяснить. После этого действовать согласно законодательству.