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Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить

22 января 2020 18:57
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Новости Беларуси. Каждый вопрос надо рассматривать через призму законодательства и давать людям компетентный ответ. 22 января вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко провел личный прием граждан в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить -1



Люди приехали со своими проблемами из разных уголков региона. Помочь разобраться нужно в разных ситуациях: от жилищного вопроса для многодетной семьи, оплаты за коммунальные услуги до конфликта собственников жилья и коммерческой недвижимости. Важно, что все обращения – под особым контролем.  

Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить -3



Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как всегда, часть вопросов – это касается компетенции органов местной власти, и они должны решать их на местах. И, к сожалению, есть вопросы, которые тянутся десятилетиями. Если человек обращается несколько раз по одному и тому же вопросу, и ему уже давали компетентный ответ, может, не надо ждать, пока он пойдет по инстанциям, а пригласить еще раз и попытаться объяснить. После этого действовать согласно законодательству. 

Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить -5



Выездные приемы граждан в регионах – отличный способ оценить эффективность работы местных органов власти и узнать о проблемах из первых уст. 

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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