Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пристальное внимание – к прилетевшим из городов, где есть крупные пересадочные узлы, возможен транзит из потенциально опасных стран Юго-Восточной Азии и КНР. Один из лайнеров, которые следуют по маршруту Минск-Пекин, приземлился несколько часов назад в Национальному аэропорту. Все пассажиры прошли дополнительный контроль, в том числе с помощью тепловизоров. Датчики настроены на выявление в потоке тех, чья температура превышает допустимые 37 градусов.

Пассажиров с малейшими подозрениями на заболевание готовы изолировать и госпитализировать. Дополнительные меры защиты предусмотрены и для работников аэропорта, таможенной и пограничной служб.

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В случае необходимости есть возможность использования ручного тепловизора – и выявить уже на пункте пограничного пропуска лицо, у которого отмечается повышение температуры. Далее при необходимости вызывается сотрудник медицинской службы гражданской авиации, который проводит осмотр пациента, назначает госпитализацию, если это необходимо.

Руслан Коняхин, начальник отделения пограничного контроля ОПК «Минск-2»:

По прибытию рейсов из данной страны сотрудники органов пограничной службы применяют меры по индивидуальной защите, чтобы не заразиться, одеваются маски и перчатки.

Сотрудники органов пограничной службы в ходе контроля граждан, пересекающих государственную границу, обращают внимание на внешние признаки, которые могут свидетельствовать о наличии вирусного заболевания. В ходе выявления данных лиц, уведомляются сотрудники санитарно-карантинного поста, пассажир отстраняется от общего потока и передается медицинским работникам для последующего обследования. Посольство Беларуси в КНР дало общие рекомендации тем, кто выезжает в Китай либо уже находится там