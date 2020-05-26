Анатолий Исаченко: любое общение с людьми – это важная составляющая работы, потому что это есть первоисточник
Новости Беларуси. Представители власти продолжают помогать белорусам в решении проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 мая просьбы людей выслушал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. На прямую телефонную линию к нему обратились несколько десятков человек (в условиях сложной эпидситуации это оптимальная форма диалога).
Говорили о недоработках в ЖКХ, ремонте дорог, трудоустройстве, строительстве велодорожек в сельской местности и даже шумных соседях. Услышан был каждый человек. Некоторые проблемы разобрали сразу, другие потребуют более глубокого анализа. В течение месяца обратившиеся получат ответ и решение.
Практика прямых телефонных линий позволяет человеку не оставаться со своими проблемами наедине. Для чиновников это возможность получить информацию о работе местной власти и изучить срез мнений белорусов.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Любое общение с людьми – это важная составляющая работы, потому что это есть первоисточник, где ты слушаешь и узнаешь, есть ли какие-то проблемы. Да, они бывают личностные, бывают и более масштабные. Поэтому главное их анализировать и принимать решение.
Суть обращений традиционна. Превалируют обращения по линии ЖКХ, земельные вопросы. Что касается линии здравоохранения – вы сами сегодня слышали, таких вопросов нет.
Помимо просьб о решении своих проблем, жители разных уголков нашей страны в адрес Совета Республики направляют и слова благодарности. Так, пожилая минчанка сегодня выразила признательность за содействие в вопросе по наведению порядка в подвале дома. Коммунальщики долго бездействовали, но дело не заставило себя ждать после обращения на прямую телефонную линию.