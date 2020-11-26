Анатолий Исаченко и Дмитрий Крутой проведут личные приёмы граждан 26 ноября
Новости Беларуси. В стране продолжаются личные встречи представителей власти и граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 ноября со своими вопросами можно обратиться к заместителю главы Администрации Президента. Дмитрий Крутой начнет прием с 10:00. Он будет вестись по предварительной записи в Минске по адресу улица Кирова, 43.
Вникать в проблемы жителей Столбцовского района сегодня будет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Прием граждан пройдет с 14:00 до 16:00 часов в здании Вишневецкого сельского исполкома, также при условии предварительной записи.
В обоих случаях обратиться к представителям власти можно не только с житейскими проблемами, но и по важным юридическим или экономическим вопросам, которые касаются предпринимательской деятельности.