«Рощу никто не вырубал». Как в Ленинском районе озеленяют территорию?
Новости Беларуси. Квартирный вопрос для многодетных семей в Ленинском районе решат в ближайший год. Строительство жилья активизируется в микрорайоне Лошица, до конца ноября здесь сдадут два новых дома, еще четыре в декабре. Речь идет о новостройках в квартале Лошица-8. Это более 700 квартир, все они предназначены для многодетных семей. До конца года очередь на жилье в районе сократится почти в два раза, а в следующем почти все многодетные семьи, которые сейчас стоят в очереди, получат ключи от квартир. Микрорайон дополнят два детских сада и школа. Что еще нового в Ленинском, какие вопросы волнуют местных жителей? Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Петр Шостак, глава администрации Ленинского района.
Илона Волынец, ведущая:
Есть такой один болезненный вопрос, который обсуждался много на форумах, что в Лошице из-за строительства жилья вырубили рощу. Многие минчане к этому очень болезненно относились. Как компенсируется недостаток зелени?
Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
Первое – никакой рощи никто не вырубал, если это можно было назвать рощей. Это были заросли кустарника.
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Илона Волынец:
То есть слишком громко сказано?
Петр Шостак:
Да. Это абсолютно неправильно сказано, потому что никакой рощи, еще раз повторю, там не было. Заросли кустарника – да. Они были необустроенные, неблагоустроенные. Поэтому мы с лихвой компенсировали то, что было вырублено. На самом деле даже не вырублено. Часть из тех насаждений, которые там были, мы пересадили в другие места. Только в прошлом году один отдельно взятый Ленинский район посадил пять с половиной тысяч деревьев. В этом году мы уже посадили три с половиной тысячи деревьев. Эта работа еще продолжается. Эта работа проводится на постоянной основе. На самом деле, когда мы вырубаем одно дерево, мы садим три, поэтому сказать, что что-то вырублено. Сегодня Ленинский район – это один из самых зеленых и один из самых водных районов Минска. Из 2300 гектар площади района 743 гектара – это рекреационные зоны. То же самое и Лошица. Рядом расположен прекраснейший Лошицкий парк с площадью более 100 гектар, где сегодня можно с достоинством пройтись, прогуляться, возместить, если кому-то не хватает зеленых насаждений.