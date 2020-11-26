«Рощу никто не вырубал». Как в Ленинском районе озеленяют территорию?

Новости Беларуси. Квартирный вопрос для многодетных семей в Ленинском районе решат в ближайший год. Строительство жилья активизируется в микрорайоне Лошица, до конца ноября здесь сдадут два новых дома, еще четыре в декабре. Речь идет о новостройках в квартале Лошица-8. Это более 700 квартир, все они предназначены для многодетных семей. До конца года очередь на жилье в районе сократится почти в два раза, а в следующем почти все многодетные семьи, которые сейчас стоят в очереди, получат ключи от квартир. Микрорайон дополнят два детских сада и школа. Что еще нового в Ленинском, какие вопросы волнуют местных жителей? Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Петр Шостак, глава администрации Ленинского района.

Илона Волынец, ведущая:

Есть такой один болезненный вопрос, который обсуждался много на форумах, что в Лошице из-за строительства жилья вырубили рощу. Многие минчане к этому очень болезненно относились. Как компенсируется недостаток зелени?

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

Первое – никакой рощи никто не вырубал, если это можно было назвать рощей. Это были заросли кустарника. «Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс Илона Волынец:

То есть слишком громко сказано?