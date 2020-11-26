«Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Новости Беларуси. Чего не хватает в новых микрорайонах Ленинского района, и появится ли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице? Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Петр Шостак, глава администрации Ленинского района.
Илона Волынец, ведущая:
Во всем большом городе очень пользуются популярностью физкультурно-оздоровительные комплексы. Есть ли где заниматься спортом в Ленинском районе?
Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
На самом деле достаточно спортивно-оздоровительных комплексов, спортивных сооружений на территории нашего Ленинского района. По количеству футбольных полей Ленинский район в лидерах в Минске. У нас практически все футбольные поля в учреждениях образования прошли реконструкцию либо модернизацию. Остается несколько футбольных полей, но они опять-таки в плане – два футбольных поля. Разрабатывается проектно-сметная документация, в следующем году мы приступим к их модернизации.
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Илона Волынец:
В 2021 году в Лошице построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Быть ли этому проекту или пока не быть?
Петр Шостак:
Да, мы уже к этому проекту приступим даже в 2020 году. Буквально, думаю, через недельку мы уже будем заходить на строительную площадку. Нормативный срок строительства этого объекта 16 месяцев, мы практически без малого в следующем году его завершим. Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс типа «Мандарина», который есть в городе. Там тот же самый польский подрядчик, который строил ФОК «Серебрянка». Думаю, что многие теннисные корты тоже их знают, поэтому подрядчик надежный. Я думаю, что этот физкультурно-оздоровительный комплекс построим так же быстро, как это предусмотрено проектно-сметной документацией.