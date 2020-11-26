«Построим быстро». В Ленинском районе планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новости Беларуси. Чего не хватает в новых микрорайонах Ленинского района, и появится ли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице? Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Петр Шостак, глава администрации Ленинского района. Илона Волынец, ведущая:

Во всем большом городе очень пользуются популярностью физкультурно-оздоровительные комплексы. Есть ли где заниматься спортом в Ленинском районе?

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

На самом деле достаточно спортивно-оздоровительных комплексов, спортивных сооружений на территории нашего Ленинского района. По количеству футбольных полей Ленинский район в лидерах в Минске. У нас практически все футбольные поля в учреждениях образования прошли реконструкцию либо модернизацию. Остается несколько футбольных полей, но они опять-таки в плане – два футбольных поля. Разрабатывается проектно-сметная документация, в следующем году мы приступим к их модернизации. «Рощу никто не вырубал». Как в Ленинском районе озеленяют территорию?

Илона Волынец:

В 2021 году в Лошице построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Быть ли этому проекту или пока не быть?