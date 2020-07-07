Анатолий Исаченко: будем обсуждать вопрос имплементации ЦУР на региональном уровне

Новости Беларуси. Беларусь поднялась на 18 место из 166 по индексу достижения Целей устойчивого развития. Это на 5 пунктов выше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но работа не останавливается, и следующий шаг – проведение Недель устойчивого развития в нашей стране по аналогии с Европейскими неделями.

Такую возможность национальный координатор Анатолий Исаченко обсудил с Дортмундским международным образовательным центром. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы также планируем обсудить вопросы изучения опыта работы парламента Германии на предмет соответствия проектов, принимаемых правовых актов Целям устойчивого развития. Ну и следующее направление, которое мы также будем обсуждать, – это вопрос имплементации Целей устойчивого развития на региональном уровне.