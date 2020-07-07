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Анатолий Исаченко: будем обсуждать вопрос имплементации ЦУР на региональном уровне

07 июля 2020 06:14
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Новости Беларуси. Беларусь поднялась на 18 место из 166 по индексу достижения Целей устойчивого развития. Это на 5 пунктов выше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко: будем обсуждать вопрос имплементации ЦУР на региональном уровне-1

Но работа не останавливается, и следующий шаг проведение Недель устойчивого развития в нашей стране по аналогии с Европейскими неделями.

Анатолий Исаченко: будем обсуждать вопрос имплементации ЦУР на региональном уровне-4

Такую возможность национальный координатор Анатолий Исаченко обсудил с Дортмундским международным образовательным центром. Встреча прошла в формате видеоконференции.  

Анатолий Исаченко: будем обсуждать вопрос имплементации ЦУР на региональном уровне-7

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы также планируем обсудить вопросы изучения опыта работы парламента Германии на предмет соответствия проектов, принимаемых правовых актов Целям устойчивого развития. Ну и следующее направление, которое мы также будем обсуждать, – это вопрос имплементации Целей устойчивого развития на региональном уровне.

Анатолий Исаченко: будем обсуждать вопрос имплементации ЦУР на региональном уровне-10

Работа с Дортмундским международным центром ведется с 2002 года. Существует и отдельная программа поддержки Беларуси. Сейчас реализуется ее очередной этап с акцентом на зеленую экономику, цифровизацию, региональное развитие. 

# Государственная информационная политика # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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