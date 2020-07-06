«Когда костёр догорает, мы должны прыгнуть через него, чтобы отчиститься от всего». Как отмечали Купалье в Минске

Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета – Купалье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета – Купалье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По традиции центральным местом для гуляний стала зеленая зона микрорайона Чижовка. У реки Свислочь раскинулась экотропа Заводского района. Праздник уже приближается к кульминации.
О том, что там происходило, расскажет Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, корреспондент:
За нами, по сути, центральное место сегодняшнего вечера, оно и станет кульминацией – это кострище. На нем пройдет своеобразный финал Купальской ночи. Не буду говорить сам много, спрошу об этом у человека непосредственно причастного к сегодняшнему мероприятию, организатора – это директор Дворца детей и молодежи Дмитрий Семенов. Дмитрий, добрый вечер, с праздником, скажите, что ожидать от главного вот этого места в Заводском районе на этой экотропе.
Дмитрий Семенов, директор Дворца детей и молодежи «Золак»:
Ну, в этом году у нас новое место проведения, новая театрализованная постановка, в которой было задействовано более 200 различных персонажей, ну и, конечно, кульминацией нашего вечера станет долгожданный традиционный купальский костер.
Вадим Смоляк:
Купальский костер сам по себе очень большой, эмоции такие же от него можно будет получить – большие?
Дмитрий Семенов:
Безусловно, и хотелось бы пригласить всех наших зрителей. Дело в том, что сегодня на экотропе мы спрятали папараць-кветку, которую еще до сих пор никто не нашел. Поэтому всех телезрителей мы приглашаем испытать свое счастье, найти удачу сегодня у нас на празднике Купалье.
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