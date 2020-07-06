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«Когда костёр догорает, мы должны прыгнуть через него, чтобы отчиститься от всего». Как отмечали Купалье в Минске

06 июля 2020 19:01
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Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета – Купалье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Когда костёр догорает, мы должны прыгнуть через него, чтобы отчиститься от всего». Как отмечали Купалье в Минске-1

По традиции центральным местом для гуляний стала зеленая зона микрорайона Чижовка. У реки Свислочь раскинулась экотропа Заводского района. Праздник уже приближается к кульминации.

О том, что там происходило, расскажет Вадим Смоляк.

«Когда костёр догорает, мы должны прыгнуть через него, чтобы отчиститься от всего». Как отмечали Купалье в Минске-4

Вадим Смоляк, корреспондент:
За нами, по сути, центральное место сегодняшнего вечера, оно и станет кульминацией – это кострище. На нем пройдет своеобразный финал Купальской ночи. Не буду говорить сам много, спрошу об этом у человека непосредственно причастного к сегодняшнему мероприятию, организатора – это директор Дворца детей и молодежи Дмитрий Семенов. Дмитрий, добрый вечер, с праздником, скажите, что ожидать от главного вот этого места в Заводском районе на этой экотропе.

Дмитрий Семенов, директор Дворца детей и молодежи «Золак»:
Ну, в этом году у нас новое место проведения, новая театрализованная постановка, в которой было задействовано более 200 различных персонажей, ну и, конечно, кульминацией нашего вечера станет долгожданный традиционный купальский костер.

«Когда костёр догорает, мы должны прыгнуть через него, чтобы отчиститься от всего». Как отмечали Купалье в Минске-7

Вадим Смоляк:
Купальский костер сам по себе очень большой, эмоции такие же от него можно будет получить – большие?

Дмитрий Семенов:
Безусловно, и хотелось бы пригласить всех наших зрителей. Дело в том, что сегодня на экотропе мы спрятали папараць-кветку, которую еще до сих пор никто не нашел. Поэтому всех телезрителей мы приглашаем испытать свое счастье, найти удачу сегодня у нас на празднике Купалье.

Подробнее – в видеоматериале

# Купалье # общество # Вадим Смоляк # Дмитрий Семенов # Сергей Масляк # Фотофакт

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