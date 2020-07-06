«Когда костёр догорает, мы должны прыгнуть через него, чтобы отчиститься от всего». Как отмечали Купалье в Минске

Вадим Смоляк, корреспондент:

За нами, по сути, центральное место сегодняшнего вечера, оно и станет кульминацией – это кострище. На нем пройдет своеобразный финал Купальской ночи. Не буду говорить сам много, спрошу об этом у человека непосредственно причастного к сегодняшнему мероприятию, организатора – это директор Дворца детей и молодежи Дмитрий Семенов. Дмитрий, добрый вечер, с праздником, скажите, что ожидать от главного вот этого места в Заводском районе на этой экотропе.

Дмитрий Семенов, директор Дворца детей и молодежи «Золак»:

Ну, в этом году у нас новое место проведения, новая театрализованная постановка, в которой было задействовано более 200 различных персонажей, ну и, конечно, кульминацией нашего вечера станет долгожданный традиционный купальский костер.