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«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости

06 июля 2020 20:06
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Новости Беларуси. Тот случай, когда личный, семейный и государственный праздники слились воедино. Молодых мам, малыши которых появились на свет 3 июля, 6 июля поздравляют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в гости с подарками в роддом при 1-й городской клинической больнице Минска заглянули представители общественной организации «Белая Русь».  

Анастасия Ярощик-Корниенко присоединилась к поздравлениям. 

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
В связи с эпидемиологической ситуацией вход в роддом пока ограничен. Но молодые мамы с удовольствием поделились с нами первыми фото большого счастья. 

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-4

Знакомьтесь, это маленькие белорусы, которые родились 3 июля в 1-м роддоме Минска. Красавица Алия уже позирует на фото. А это Мирон – на первый снимок едва уговорили. 

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-7

Медики этого роддома признаются, что День Независимости выдался жарким: родились 8 малышей. Первый в 2:30 ночи, последний – практически под звуки фейерверка.  

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-10

Поздравить молодых мам с теперь уже двойным праздником в их жизни пришли сегодня представители общественного объединения «Белая Русь». В подарок – постельные комплекты, развивающие игрушки, бэйби-косметика. И маркетинговый ход: открытка маме с приглашением за следующим малышом.

Дмитрий Шевцов: когда в День Независимости мамы рождают маленьких белорусов, это вдвойне приятно

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-13

Свою Маю Татьяна ждала очень долго. В семье уже воспитывают два мальчика и очень хотели маленькую принцессу. Мечта теперь уже многодетной мамы сбылась прямо 3 июля в 7:30 утра. Бонус от двойного праздника в семье уже ощутили. 

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-16

Татьяна Чаленко, молодая мама:
Моя доченька родилась в День Независимости. У нее теперь гарантированный выходной, и спасибо нашему государству, т. к. у нас работает программа защиты матери и детей. И, став многодетной матерью, надеюсь на поддержку еще по программе семейного капитала. 

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-19

А вот в семье Мусских ждали первенца и дату рождения в прямом смысле спланировали. Вот уж действительно удача или магия чисел.

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-22

Эстафету общественного объединения «Белая Русь» «С любовью к детям» поддержат не только в Минске, но и в регионах. К слову, белорусской акции, которая дарит еще больше тепла, уже 12 лет. За это время в День Независимости в столице родилось 698 детей.

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-25

Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы Минска, председатель минской городской организации «Белая Русь»:
Все учреждения здравоохранения на все государственные праздники наоборот усиливаются работой высококвалифицированных специалистов. Все проходит абсолютно в штатном режиме. Для нас нет праздников, для тех, кто работает здесь. За исключением того, когда рождается ребенок, новая жизнь. Конечно, для любого врача, для любой акушерочки это тоже праздник. 

«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости-28



В этот День Независимости в столице появились на свет 43 ребенка. 23 на 20 в пользу представительниц прекрасного пола. Кто-то под звуки торжественного шествия, кто-то под звуки фейерверка. Но главное, родились малыши в тихой и спокойной Беларуси, где материнство и детство в особом приоритете.

# Дети и родители # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Татьяна Чаленко # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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