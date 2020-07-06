«С вечера договаривались с малышком, и вот он решил все-таки родиться 3 июля». Эти белоруски стали мамами в День Независимости

Новости Беларуси. Тот случай, когда личный, семейный и государственный праздники слились воедино. Молодых мам, малыши которых появились на свет 3 июля, 6 июля поздравляют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в гости с подарками в роддом при 1-й городской клинической больнице Минска заглянули представители общественной организации «Белая Русь». Анастасия Ярощик-Корниенко присоединилась к поздравлениям.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В связи с эпидемиологической ситуацией вход в роддом пока ограничен. Но молодые мамы с удовольствием поделились с нами первыми фото большого счастья.

Знакомьтесь, это маленькие белорусы, которые родились 3 июля в 1-м роддоме Минска. Красавица Алия уже позирует на фото. А это Мирон – на первый снимок едва уговорили.

Медики этого роддома признаются, что День Независимости выдался жарким: родились 8 малышей. Первый в 2:30 ночи, последний – практически под звуки фейерверка.

Поздравить молодых мам с теперь уже двойным праздником в их жизни пришли сегодня представители общественного объединения «Белая Русь». В подарок – постельные комплекты, развивающие игрушки, бэйби-косметика. И маркетинговый ход: открытка маме с приглашением за следующим малышом. Дмитрий Шевцов: когда в День Независимости мамы рождают маленьких белорусов, это вдвойне приятно

Свою Маю Татьяна ждала очень долго. В семье уже воспитывают два мальчика и очень хотели маленькую принцессу. Мечта теперь уже многодетной мамы сбылась прямо 3 июля в 7:30 утра. Бонус от двойного праздника в семье уже ощутили.

Татьяна Чаленко, молодая мама:

Моя доченька родилась в День Независимости. У нее теперь гарантированный выходной, и спасибо нашему государству, т. к. у нас работает программа защиты матери и детей. И, став многодетной матерью, надеюсь на поддержку еще по программе семейного капитала.

А вот в семье Мусских ждали первенца и дату рождения в прямом смысле спланировали. Вот уж действительно удача или магия чисел.

Эстафету общественного объединения «Белая Русь» «С любовью к детям» поддержат не только в Минске, но и в регионах. К слову, белорусской акции, которая дарит еще больше тепла, уже 12 лет. За это время в День Независимости в столице родилось 698 детей.

Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы Минска, председатель минской городской организации «Белая Русь»:

Все учреждения здравоохранения на все государственные праздники наоборот усиливаются работой высококвалифицированных специалистов. Все проходит абсолютно в штатном режиме. Для нас нет праздников, для тех, кто работает здесь. За исключением того, когда рождается ребенок, новая жизнь. Конечно, для любого врача, для любой акушерочки это тоже праздник.