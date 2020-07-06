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Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?

06 июля 2020 19:25
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Новости Беларуси. Аграрии Брестской области одними из первых в стране приступили к уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйствах идет сбор озимого ячменя, уже пройдена половина площадей. Параллельно убирают и озимую сурепицу.

Ставки на этот сезон и первые кадры нового урожая у Кристины Протосовицкой.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-1

Олег Бурак, директор ОАО «Остромечево»:
Берем вымолачиваем, если зерно вымолачивается хорошо – это признак того, что, в принципе, зерно созрело. Ну и дедовский способ – это проверить зерно, спелость его, на зуб

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-4

Чтобы определить зрелость зерна, дедовский способ – самый надежный. Первый с полей уходит озимый ячмень. В Остромечево под него отвели 10 % от всех площадей зерновых – надел самый крупный в Брестском районе. Здесь так говорят, Ивана Купала близко – значит, пора в поля.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-7

Для Николая Тура этот сезон уже пятый в полях и первый – в сольном исполнении, а не дуэте. Учитель по образованию с детства мечтал управлять комбайном. Его железному красавцу всего второй год.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-10

Николай Тур, комбайнер ОАО «Остромечево»:
Во время отпуска почему бы не попробовать, не подзаработать.

Комбайнеры проводят в поле по 8-10 часов. За руль садятся как только сходит роса, и так до заката.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-13

Олег Бурак:
Человек, который работает в сельской местности и с душой относится к работе, то у него и мотивация, как и у меня, руководителя, – это все вырастить, убрать качественно. И без потерь. И, конечно, денежная мотивация должна быть. У комбайнеров оплата почасовая. Это от работы молотильного аппарата мы им платим. Они работают без помощников. То есть он может заработать 3, 3,5 тысячи за уборку. 

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-16

В «Остромечево» на трудности жаловаться не привыкли: говорят, погода помогает. И это несмотря на аномальную зиму, холодную весну и подтопленное лето. Комбайны «плывут» на влажной почве.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-19

На поле дежурит трактор, чтобы тащить, если придется. Впрочем, урожай что надо. Сегодня с гектара земли здесь намолачивают почти 60 центнеров. Часть убирают на семена, а все остальное отправляется на комбикормовый завод, где из него приготовят питательный корм для буренок хозяйства. К тому же озимый ячмень – идеальный предшественник в будущем для озимого рапса, источник ранних кормов и соломы.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-22

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
120 гектаров озимого ячменя с этого поля планируют убрать всего за полтора дня. 10 комбайнов, которые вышли на пробный забег перед внушительным марафоном – массовой уборкой урожая. Проверить на выносливость и технику, и людей.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-25



20 единиц техники – это комбайны, машины на отгрузке и пожарное прикрытие – вода и плуги, чтобы в случае форс-мажора отрезать ход огню. Тест-драйв полем перед массовой уборкой проходят все. Да и налаживать обратную связь с теми, кто за рулем, так проще.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-27

Олег Игнатчик, главный инженер ОАО «Остромечево»:
Где-то послушали технику, как работает, где-то с механизатором пообщались, он обозначил проблему – это позволяет нам заглянуть в будущее, подготовить технику и экипаж к уборке основной.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-30



Озимый ячмень позволяет сохранить ресурсы, но при этом прийти в боевую готовность, как говорится, обкатать технику. Если первый результат трудов порадует, это задаст тон всей уборочной. Но все же большая работа еще впереди.

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-32

Виктор Безсилко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству Брестского облисполкома:
Середина июля, но это будет зависеть от погодных условий. Если немножко менее облачно и дождливо, я думаю, к концу недели и началу следующей – приступят к озимому рапсу, а за рапсом пойдут все зерновые культуры. Хозяйства готовы, как комбайны, так и зерносушильные комплексы. 

Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?-35



Если погодные условия не внесут существенных корректив, уже через 10-12 дней аграрии Брестчины планируют начать массовую уборку урожая.

# Уборочная кампания # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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