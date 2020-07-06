Даже учитель подался в комбайнёры. Как работают и сколько получают за время уборочной кампании?

Новости Беларуси. Аграрии Брестской области одними из первых в стране приступили к уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйствах идет сбор озимого ячменя, уже пройдена половина площадей. Параллельно убирают и озимую сурепицу. Ставки на этот сезон и первые кадры нового урожая у Кристины Протосовицкой.

Олег Бурак, директор ОАО «Остромечево»:

Берем вымолачиваем, если зерно вымолачивается хорошо – это признак того, что, в принципе, зерно созрело. Ну и дедовский способ – это проверить зерно, спелость его, на зуб.

Чтобы определить зрелость зерна, дедовский способ – самый надежный. Первый с полей уходит озимый ячмень. В Остромечево под него отвели 10 % от всех площадей зерновых – надел самый крупный в Брестском районе. Здесь так говорят, Ивана Купала близко – значит, пора в поля.

Для Николая Тура этот сезон уже пятый в полях и первый – в сольном исполнении, а не дуэте. Учитель по образованию с детства мечтал управлять комбайном. Его железному красавцу всего второй год.

Николай Тур, комбайнер ОАО «Остромечево»:

Во время отпуска почему бы не попробовать, не подзаработать. Комбайнеры проводят в поле по 8-10 часов. За руль садятся как только сходит роса, и так до заката.

Олег Бурак:

Человек, который работает в сельской местности и с душой относится к работе, то у него и мотивация, как и у меня, руководителя, – это все вырастить, убрать качественно. И без потерь. И, конечно, денежная мотивация должна быть. У комбайнеров оплата почасовая. Это от работы молотильного аппарата мы им платим. Они работают без помощников. То есть он может заработать 3, 3,5 тысячи за уборку.

В «Остромечево» на трудности жаловаться не привыкли: говорят, погода помогает. И это несмотря на аномальную зиму, холодную весну и подтопленное лето. Комбайны «плывут» на влажной почве.

На поле дежурит трактор, чтобы тащить, если придется. Впрочем, урожай что надо. Сегодня с гектара земли здесь намолачивают почти 60 центнеров. Часть убирают на семена, а все остальное отправляется на комбикормовый завод, где из него приготовят питательный корм для буренок хозяйства. К тому же озимый ячмень – идеальный предшественник в будущем для озимого рапса, источник ранних кормов и соломы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

120 гектаров озимого ячменя с этого поля планируют убрать всего за полтора дня. 10 комбайнов, которые вышли на пробный забег перед внушительным марафоном – массовой уборкой урожая. Проверить на выносливость и технику, и людей.





20 единиц техники – это комбайны, машины на отгрузке и пожарное прикрытие – вода и плуги, чтобы в случае форс-мажора отрезать ход огню. Тест-драйв полем перед массовой уборкой проходят все. Да и налаживать обратную связь с теми, кто за рулем, так проще.

Олег Игнатчик, главный инженер ОАО «Остромечево»:

Где-то послушали технику, как работает, где-то с механизатором пообщались, он обозначил проблему – это позволяет нам заглянуть в будущее, подготовить технику и экипаж к уборке основной.





Озимый ячмень позволяет сохранить ресурсы, но при этом прийти в боевую готовность, как говорится, обкатать технику. Если первый результат трудов порадует, это задаст тон всей уборочной. Но все же большая работа еще впереди.

Виктор Безсилко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству Брестского облисполкома:

Середина июля, но это будет зависеть от погодных условий. Если немножко менее облачно и дождливо, я думаю, к концу недели и началу следующей – приступят к озимому рапсу, а за рапсом пойдут все зерновые культуры. Хозяйства готовы, как комбайны, так и зерносушильные комплексы.