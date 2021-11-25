Анатолий Глаз об отношении ЕС к ситуации с беженцами: нашу открытость пытаются перевернуть и сделать из этого некую страшилку

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Сигналы, импульсы видны, они не скрываются. В частности большой скандал по делу о заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля во вторник, если не ошибаюсь, о том, что некая группа экспертов ЕС вылетела. Надо здесь спокойно относиться – человек в определенном возрасте, может быть, устал. Действительно, была группа, но во вторник она уже вернулась в Брюссель. А по его словам, только вылетала. Эта группа технических экспертов приехала, провела встречи, встретилась в том числе с Министерством иностранных дел. Было в СМИ посещение лагеря беженцев, где ни с одним из беженцев они не поговорили. И в сухом остатке у нас сейчас только декларации о намерениях. Фактических действий пока никаких не следует. И, собственно, то, что Боррель, даже не зная, что группа вернулась, четко говорит о том, в каком темпе Евросоюз работает по этой проблеме и насколько реально владеют ситуацией на местах. По части международных организаций системы ООН, практически каждый день кто-то посещает. С первого дня мы тесно с ними взаимодействуем, работаем с организациями системы ООН и по линии управления Верховного комиссара по делам беженцев, и по линии МОМ, по линии организации здравоохранения. В рамках своих возможностей они пытаются что-то делать. Надо понимать, что это секретариаты. Которые ограничены определенными мандатами, но они нас слышат. Было соответствующее обращение министра иностранных дел к ним, письмо. Сейчас высокие делегации прилетают уже центральных секретариатов. В рамках своих возможностей они помогают, и главное, что мы с ними открыты с первого дня, с ними взаимодействуем. Потому что с высоких трибун во вторник снова нас стали призывать взаимодействовать с организациями в системе ООН. Мы с ними взаимодействуем с первого дня. То есть разговор слепого с глухим, честно говоря.

Константин Герцев:

Анатолий Анатольевич, здесь, на площадке, работают несколько десятков отечественных и иностранных журналистов. Но к нам доходит информация, что, видите ли, каким-то иностранным СМИ отказывают в аккредитации. Как обстоят дела сейчас с этим, сколько СМИ аккредитовано и кто вообще изъявил желание? Вот представители курдских народов, курдских средств массовой информации аккредитованы, как у них с этим обстоят дела?