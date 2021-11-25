Анатолий Глаз об отношении ЕС к ситуации с беженцами: нашу открытость пытаются перевернуть и сделать из этого некую страшилку
Новости Беларуси. 18 дней польского бессердечия и белорусского милосердия. Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Непрерывная помощь для беженцев в виде продуктов питания, средств гигиены и теплой одежды продолжает поступать от простых белорусов и волонтеров. Вместе с тем негодование действиями Евросоюза нарастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша съемочная группа продолжает работать на границе. Последние новости узнаем у Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
К нам присоединился пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. Анатолий Анатольевич, добрый день. Скажите, пожалуйста, та ситуация, которая сегодня складывается вокруг миграционного кризиса, лагеря в центре «Брузги», какие импульсы, сигналы идут со стороны наших европейских партнеров? Что вообще слышно на международном фронте?
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Сигналы, импульсы видны, они не скрываются. В частности большой скандал по делу о заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля во вторник, если не ошибаюсь, о том, что некая группа экспертов ЕС вылетела. Надо здесь спокойно относиться – человек в определенном возрасте, может быть, устал. Действительно, была группа, но во вторник она уже вернулась в Брюссель. А по его словам, только вылетала. Эта группа технических экспертов приехала, провела встречи, встретилась в том числе с Министерством иностранных дел. Было в СМИ посещение лагеря беженцев, где ни с одним из беженцев они не поговорили. И в сухом остатке у нас сейчас только декларации о намерениях. Фактических действий пока никаких не следует. И, собственно, то, что Боррель, даже не зная, что группа вернулась, четко говорит о том, в каком темпе Евросоюз работает по этой проблеме и насколько реально владеют ситуацией на местах. По части международных организаций системы ООН, практически каждый день кто-то посещает. С первого дня мы тесно с ними взаимодействуем, работаем с организациями системы ООН и по линии управления Верховного комиссара по делам беженцев, и по линии МОМ, по линии организации здравоохранения. В рамках своих возможностей они пытаются что-то делать. Надо понимать, что это секретариаты. Которые ограничены определенными мандатами, но они нас слышат. Было соответствующее обращение министра иностранных дел к ним, письмо. Сейчас высокие делегации прилетают уже центральных секретариатов. В рамках своих возможностей они помогают, и главное, что мы с ними открыты с первого дня, с ними взаимодействуем. Потому что с высоких трибун во вторник снова нас стали призывать взаимодействовать с организациями в системе ООН. Мы с ними взаимодействуем с первого дня. То есть разговор слепого с глухим, честно говоря.
Константин Герцев:
Анатолий Анатольевич, здесь, на площадке, работают несколько десятков отечественных и иностранных журналистов. Но к нам доходит информация, что, видите ли, каким-то иностранным СМИ отказывают в аккредитации. Как обстоят дела сейчас с этим, сколько СМИ аккредитовано и кто вообще изъявил желание? Вот представители курдских народов, курдских средств массовой информации аккредитованы, как у них с этим обстоят дела?
Анатолий Глаз:
Ситуация здесь совершенно простая. Мы транспарентны, никакой здесь конспирологии нет. Сегодня у нас более 200 заявок только на временную аккредитацию, чтобы освещать эти вопросы на границе. Желающих очень много, мы по мере возможного стараемся все эти заявки рассматривать, удовлетворять, практически никому не отказываем. Все коллеги, работающие здесь, видят, что в пиковые дни здесь работали на смете 70-80 иностранных журналистов совершенно разных спектров, из разных стран, совершенно разных СМИ. То есть мы открыты с самого первого дня. Никаких проблем нет. Да, есть какие-то задержки, есть объективные возможности площадки. Здесь невозможно 100 журналистов сразу разместить. Но какими-то группами, этапами все, кто хочет поработать… Более того, у нас очень много в МИДе благодарностей от журналистов самых разных стран. Интересно другое. Интересно, что нашу открытость, которая присутствует с первого дня и которая очевидна, пытаются перевернуть и сделать из этого некую страшилку. Я недавно смотрел репортаж, и все журналисты из этой страны, которые работали здесь и продолжают работать, сделали вывод о том, что открытость Беларуси – это пропагандистский спектакль, что мы пускаем, чтобы устроить тут спектакль и оказать давление на Евросоюз. Это совершенно не так. Наш единственный интерес – чтобы журналисты показывали правду, которая здесь происходит. Нам совершенно нечего скрывать. Здесь наша совесть абсолютно чиста. Поэтому, конечно, когда так переворачивают, делают страшилку, ну… но даже они здесь работают.
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