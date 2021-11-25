В логистический центр приехали представители международной организации «Врачи без границ»

Новости Беларуси. Наше внимание вновь приковано к миграционному кризису. На белорусско-польской границе очередной день встречают тысячи беженцев, находящиеся в кризисном центре. Там делается все, чтобы жизнь этих людей стала похожа на человеческую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока отгородившаяся от их просьб Европа бездействует, белорусы проявляют самые лучшие свои качества. В лагере беженцев работает съемочная группа СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Вот и наступил 18-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Ситуация остается достаточно стабильной. Банно-прачечная тенденция сохраняется. Только за вчерашний день более полутысячи женщин и детей смогли посетить баню, сегодня настала очередь мужчин. Также на площадке дежурят несколько бригад скорой медицинской помощи, которые оперативно оказывают медпомощь беженцам. За вчерашний день обратились более 100 человек. В принципе, жалобы однотипные: где-то простудные заболевания, где-то последствия переохлаждения после пребывания в лесу в палаточном лагере.