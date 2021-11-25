В логистический центр приехали представители международной организации «Врачи без границ»
Новости Беларуси. Наше внимание вновь приковано к миграционному кризису. На белорусско-польской границе очередной день встречают тысячи беженцев, находящиеся в кризисном центре. Там делается все, чтобы жизнь этих людей стала похожа на человеческую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока отгородившаяся от их просьб Европа бездействует, белорусы проявляют самые лучшие свои качества.
В лагере беженцев работает съемочная группа СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Вот и наступил 18-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Ситуация остается достаточно стабильной. Банно-прачечная тенденция сохраняется. Только за вчерашний день более полутысячи женщин и детей смогли посетить баню, сегодня настала очередь мужчин. Также на площадке дежурят несколько бригад скорой медицинской помощи, которые оперативно оказывают медпомощь беженцам. За вчерашний день обратились более 100 человек. В принципе, жалобы однотипные: где-то простудные заболевания, где-то последствия переохлаждения после пребывания в лесу в палаточном лагере.
Мы сейчас вещаем из палатки, где буквально несколько минут назад закончили раздавать гуманитарную помощь. У беженцев закончился завтрак. Собственно, горячий чай от военных, гуманитарные наборы от белорусских общественных организаций. Сейчас здесь мы можем наблюдать, как представители Белорусского общества Красного Креста собирают те самые наборы. Мы видим, что для детей здесь приготовлены сладости, детское питание, пюре, подгузники. То есть все то самое необходимое, что они сейчас и требуют к себе.
Также в логистический центр «Брузги» приехали представители международной организации «Врачи без границ», которые уже пообщались с беженцами. Мы обязательно пообщаемся с волонтерами, с представителями этой общественной организации и покажем вам, какие выводы и заключения они сделали. Съемочная группа телеканала СТВ продолжает следить за развитием событий, чтобы держать вас в курсе.
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