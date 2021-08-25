Анатолий Глаз: «Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен?»

Новости Беларуси. Одна из главных тем мировой повестки – Афганистан. Ситуация в этой стране спровоцировала массовое бегство жителей в другие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседние страны усиливают приграничный контроль, отдельные отгораживаются от потока мигрантов стенами, а Евросоюз активно спорит, что делать с угрозой нового миграционного кризиса, который, к слову, напрямую коснулся и нашей страны. Сейчас только между Польшей и Беларусью в нейтральной зоне остаются несколько десятков беженцев.

Юлия Бешанова собрала факты и международную реакцию.

И тут начинается дипломатический пинг-понг. Варшава заявляет, мол, к людям, претендующим на международную защиту, полностью применяются положения национального и международного права. Вероятно, в Польше текст читается иначе – трудности перевода, знаете ли. Дальше – больше. Варшава ссылается на дипломатическую ноту, направленную в МИД Беларуси. В ней – просьба разрешить въезд в страну гуманитарному конвою. Наши дипломаты возражают – польская сторона могла бы все спокойно передать непосредственно беженцам.