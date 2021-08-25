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Анатолий Глаз: «Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен?»

25 августа 2021 19:38
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Новости Беларуси. Одна из главных тем мировой повестки – Афганистан. Ситуация в этой стране спровоцировала массовое бегство жителей в другие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседние страны усиливают приграничный контроль, отдельные отгораживаются от потока мигрантов стенами, а Евросоюз активно спорит, что делать с угрозой нового миграционного кризиса, который, к слову, напрямую коснулся и нашей страны. Сейчас только между Польшей и Беларусью в нейтральной зоне остаются несколько десятков беженцев.

Юлия Бешанова собрала факты и международную реакцию.

И тут начинается дипломатический пинг-понг. Варшава заявляет, мол, к людям, претендующим на международную защиту, полностью применяются положения национального и международного права. Вероятно, в Польше текст читается иначе – трудности перевода, знаете ли. Дальше – больше. Варшава ссылается на дипломатическую ноту, направленную в МИД Беларуси. В ней – просьба разрешить въезд в страну гуманитарному конвою. Наши дипломаты возражают – польская сторона могла бы все спокойно передать непосредственно беженцам.

Анатолий Глаз: «Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен?»-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен? Ведь если бы польская сторона реально заботилась о беженцах, то она могла бы спокойно передать непосредственно им все необходимое. Тем более что с польской стороны, как мы видим по многочисленным кадрам в СМИ, хорошие подъезды для транспорта к месту их нахождения. Более того, по словам беженцев, они были задержаны в Польше и автотранспортом доставлены на границу. Так что по всем критериям туда можно спокойно ехать, но вместо решения вопроса устраивается вот это мультимедиа-представление.

# Беженцы # общество # Юлия Бешанова # Анатолий Глаз # Фотофакт

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