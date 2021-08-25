Ректор БарГУ: надо научить молодёжь сорбировать информацию в интернете

Новости Беларуси. Большой педсовет с участием президента стал инфоповодом № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неудивительно, ведь поднимавшиеся на нем вопросы касаются нашего будущего.

Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя

Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, ценности и компетенции нации через образовательный процесс. Многие тезисы уже стали предметом горячих разговоров как в профессиональной среде учителей, так и родителей.