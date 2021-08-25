Ректор БарГУ: надо научить молодёжь сорбировать информацию в интернете

Новости Беларуси. Большой педсовет с участием президента стал инфоповодом № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неудивительно, ведь поднимавшиеся на нем вопросы касаются нашего будущего.
Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя
Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, ценности и компетенции нации через образовательный процесс. Многие тезисы уже стали предметом горячих разговоров как в профессиональной среде учителей, так и родителей.
Александр Унсович, ректор Барановичского государственного университета:
Наши студенты, учащиеся часто находятся в ресурсах информационных, но они не готовы к тому, как сорбировать информацию в этих ресурсах. Очень много фейковой информации, которое воспринимается как «кликовое мышление», когда человек информацию в интернете воспринимает за правду, а не все является правдой. Поэтому нам надо научить сегодня нашу молодежь сорбировать ту информацию, которая появляется в интернете.
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