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Её методику обучения готовы купить за границей. Что о современном образовании говорит учитель из Дрогичина?

25 августа 2021 19:21
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Новости Беларуси. Большой педсовет с участием президента стал инфоповодом № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя

И неудивительно, ведь поднимавшиеся на нем вопросы касаются нашего будущего. Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, ценности и компетенции нации через образовательный процесс. Многие тезисы уже стали предметом горячих разговоров как в профессиональной среде учителей, так и родителей.

Её методику обучения готовы купить за границей. Что о современном образовании говорит учитель из Дрогичина?-1

В Брестской области за парты сядут больше 170 тысяч школьников. Готовность учреждений образования – на 100 %. К старту учебного года в стране завершили разработку единого информационно-образовательного портала. 16 предметных модулей от лучших педагогов страны.

Елена Питенко, начальник учебно-методического центра Брестского областного института развития образования:
Столкнувшись более года назад с пандемией нам нужен был некий ресурс, помощник тем учащимся, которые оставались на какой-то период дома. Надо двигаться вперед, поэтому этот ресурс – как раз то подспорье, к которому можно обратится в любой момент, в любое время. Зайти на него можно и с мобильного устройства, главное, чтобы был интернет.

Депутат о подготовке нового Кодекса об образовании: «Все мнения учтены, проработано огромное количество обращений»

Учитель-методист из Дрогичина Елена Протасевич разрабатывала сложнейший курс математики. За ее методики преподавания готовы платить даже за рубежом.

Её методику обучения готовы купить за границей. Что о современном образовании говорит учитель из Дрогичина?-3

Елена Протасевич, учитель-методист математики средней школы № 1 Дрогичина:
Я всегда была сторонником того, что образовательный процесс не должен включать исключительно процесс обучения. Он должен идти в сочетании с реализацией воспитательного потенциала. И сегодня это приобрело максимальную актуальность. Воспитанию в школе патриотизма, идеологическому воспитанию начинает уделяться максимальное внимание.

# Образование в Беларуси # Елена Питенко # Елена Протасевич

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