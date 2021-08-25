Её методику обучения готовы купить за границей. Что о современном образовании говорит учитель из Дрогичина?

И неудивительно, ведь поднимавшиеся на нем вопросы касаются нашего будущего. Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, ценности и компетенции нации через образовательный процесс. Многие тезисы уже стали предметом горячих разговоров как в профессиональной среде учителей, так и родителей.

В Брестской области за парты сядут больше 170 тысяч школьников. Готовность учреждений образования – на 100 %. К старту учебного года в стране завершили разработку единого информационно-образовательного портала. 16 предметных модулей от лучших педагогов страны.

Елена Питенко, начальник учебно-методического центра Брестского областного института развития образования:

Столкнувшись более года назад с пандемией нам нужен был некий ресурс, помощник тем учащимся, которые оставались на какой-то период дома. Надо двигаться вперед, поэтому этот ресурс – как раз то подспорье, к которому можно обратится в любой момент, в любое время. Зайти на него можно и с мобильного устройства, главное, чтобы был интернет.

Депутат о подготовке нового Кодекса об образовании: «Все мнения учтены, проработано огромное количество обращений»

Учитель-методист из Дрогичина Елена Протасевич разрабатывала сложнейший курс математики. За ее методики преподавания готовы платить даже за рубежом.