«Амкодор» запускает производство гусеничных экскаваторов

Белорусские промышленники увеличивают локализацию отечественных комплектующих в производстве техники. В последние годы санкции недружественных стран подтолкнули пересмотреть планы в области развития машиностроения. Беларусь стремится к технологическому суверенитету и это подтверждают очередные новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу пять образцов дорожно-строительной техники в серийное производство запускает одна из белорусских компаний. Например, первый в стране гусеничный экскаватор, уникальный по габаритам и функционалу. Подобные модели прежде у нас не производились. Техника отлично подойдет и для мелиораторов, и для общестроительных работ. Разработчики ожидают, что востребован будет и универсальный погрузчик. Он на 100 % состоит из отечественных комплектующих. Общая грузоподъемность машины – 2 тонны.

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «Амкодор»: Уделяем большое внимание импортозамещению. Проделана колоссальная работа. Сегодня те машины, которые представили, они все могут производиться без покупки европейских или американских комплектующих. На сегодня локализация всех машин составляет 80 %.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси: Не провались, как ожидали наши недолги, а наоборот, нашли в себе резервы, сконцентрировались на создании новых образцов. И с уверенностью можно сказать, что эта техника отвечает мировым аналогам по своим техническим характеристикам.

Конкуренция в промышленности есть и будет, но у нас имеется все, чтобы ее выдержать. Как подчеркивает глава нашего государства, перед страной поставлена цель вывести контроль качества производимых товаров на новый уровень. Это даст возможность сформировать высокий статус белорусских предприятий, привлечь покупателей, а также снизить затраты.

Вадим Боровик, политолог:

Беларусь, имея открытую экономику, работая в разных точках мира, не может потребить все, что производит. Мы обязаны продавать, чтобы развиваться. Мы сегодня должны не стоять на месте.

Только за 2 месяца текущего года ВВП Беларуси увеличился на 4 %. И больше половины роста обеспечивает промышленность. При всех сложностях Беларусь не отступает от своего курса развития, успешно справляясь с вызовом западных санкций. Несмотря на введенные ограничения, белорусская техника востребована не только на отечественном рынке. Спрос есть во всех странах ЕАЭС, государствах Африки и Средней Азии.