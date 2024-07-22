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В аэропорту Минск задержали мужчину с поддельным иранским паспортом

22 июля 2024 10:36
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При оформлении рейса на Дубай в Национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину с иранским загранпаспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Минск задержали мужчину с поддельным иранским паспортом-1

Документ вызвал подозрения. После специальной проверки было установлено, что он частично поддельный – фотоизображение владельца было заменено. Нарушитель задержан и помещен в изолятор временного содержания до установления личности. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит крупный штраф. За использование поддельных документов предусмотрена и уголовная ответственность. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 2 лет.

# Государственная граница Беларуси # общество

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