Американец завещал собаке из белорусской деревни состояние в миллион долларов

Новости Беларуси. Похоже, в Беларуси появилась первая собака-миллионер. Гражданин США завещал псу Жулику из белорусской деревни Будочка, расположенной в Хотимском районе Могилевской области, без малого миллион долларов (993 тысячи 700 долларов, если быть точными). Теперь Жулику положена собственная комната с большой кроватью и телевизором. Питание у пса должно быть трёхразовым. Хозяевам собаки за присмотр – сумма в две средние зарплаты в Беларуси, плюс три миллиона белорусских рублей на различные расходы.



Джон Федоров, выходец из этой же деревни, познакомился с Жуликом в 2007 году, когда навещал свою малую родину. Со слов Федорова во время войны он попал в плен, и в лагере к нему привязался пес. Вместе с псом из лагеря Федоров эмигрировал в США, где собака сильно заболела. Примерно в это же время Федорову предложили хорошую работу в другом городе. Джон до сих пор не может простить себе то, что между дорогостоящей операцией псу и престижной работой, пришлось выбрать последнее. Увидев в Беларуси собаку, очень похожую на своего лохматого друга, Федоров захотел забрать ее в США, но хозяева, пенсионеры Потаповы, наотрез отказались отдавать собаку. Так, белорусский Жулик и стал миллионером.

Василий Петрович, хозяин Жулика (в интервью газете «Рэспубліка»):

Он (Жулик) теперь в доме живёт. Мы с супругой зал ему отдали. С Ивановичем – соседом – перенесли туда нашу большую кровать.

Хозяева рассказывают, пёс любит завтракать овсянкой со свининой. Раз в год, согласно контракту, Жулик должен совершить путешествие в любую страну, которую пёс выберет сам, ткнув носом в карту мира. Пенсионеры Потаповы мечтают, чтобы Жулик выбрал Париж. Поездка намечена на июль нынешнего года, а пока раз в неделю представитель адвокатского бюро, который ведет дело Жулика, привозит Потаповым продукты.

Мария Протасеня, юрист адвокатского бюро (в интервью газете «Рэспубліка»):

В январе, когда нам позвонили из Калифорнии и предложили представлять интересы физлица, которым является собака, мы, конечно же, не поверили. Но позже нам выслали подтверждающие документы, и оказалось, что все оформлено юридически правильно и что на указанном счете действительно находится 993,7 тысячи долларов. Таким образом, сегодня Жулик – единственный в стране пес-миллионер. Все расходы, как и исполнение указанных в завещании условий, строго контролируются.

Если в белорусской практике этот случай в диковинку, то в мировом сообществе собаки-миллионеры – привычное явление. Напомним, осенью минувшего года повезло дворняжке по кличке Кико: 84-летняя итальянка завещала любимой собаке все свое имущество, которое оценивается примерно в 2 миллиона евро. Согласно завещанию собачка станет полноправной владелицей двух квартир, нескольких земельных владений, а также банковских счетов.

В Италии это уже не первый случай, когда четвероногие любимцы в одночасье становятся миллионерами. Так, в декабре 2011 года стало известно, что 94-летняя римская богачка Мария Асунта после своей смерти завещала 15 миллионов евро своему коту по кличке Томмазино. Самым богатым животным в мире считается немецкая овчарка по кличке Гюнтер, которая унаследовала 138 миллионов долларов от своей хозяйки Карлотты Либенштайн.

Внимание! Данный материал является первоапрельским розыгрышем. Факты, изложенные в статье, не соответствуют действительности.