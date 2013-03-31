Копыльский профессионально-технический колледж: широкий образовательный спектр, собственные показы мод и даже студенческое телевидение!

Новости Минской области. Уникальная коллекция домашней одежды для юношей и автокаблук - эти уже запатентованные ноу-хау лишь малая часть оригинальных идей учащихся Клопыльского профессионально-технического колледжа. Что бы узнать, где и как растят таланты, съемочная группа программы «Центральный регион» на СТВ отправилась в это учебное заведение.

Копыльскому профессионально-техническому колледжу уже почти 33 года. 17 июля 1980 года на базе Шестоковской 6-летней школы и сельского клуба открылась Копыльское профессионально-техническое училище №67 механизации сельского хозяйства. В последующем училище стало лицеем, а затем и колледжем. В свое время им руководил нынешний первый заместитель начальника Минского областного управления образования Николай Кулеш. За 18 лет его директорства здесь были построены учебные корпуса, общежитие, мастерские - весь современный комплекс. Из года в год колледж набирал авторитет среди учреждений образования центрального региона. И сегодня это многопрофильное учебное заведение, в котором занимается около 500 учащихся.

В колледже готовят по специальностям:

Электромонтер

Водитель

Электросварщик

Тракторист-машинист

Швея

Парикмахер

Повар

Контролер-кассир

Оператор ЭВМ

Строитель

Подробнее о работе колледжа рассказал Анатолий Петкевич, директор УО «Копыльский государственный профессионально-технический колледж».