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Копыльский профессионально-технический колледж: широкий образовательный спектр, собственные показы мод и даже студенческое телевидение!

31 марта 2013 07:16
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Новости Минской области. Уникальная коллекция домашней одежды для юношей и автокаблук - эти уже запатентованные ноу-хау лишь малая часть оригинальных идей учащихся Клопыльского профессионально-технического колледжа. Что бы узнать, где и как растят таланты, съемочная группа программы «Центральный регион» на СТВ отправилась в это учебное заведение.

Копыльскому профессионально-техническому колледжу уже почти 33 года. 17 июля 1980 года на базе Шестоковской 6-летней школы и сельского клуба открылась Копыльское профессионально-техническое училище №67 механизации сельского хозяйства. В последующем училище стало лицеем, а затем и колледжем. В свое время им руководил нынешний первый заместитель начальника Минского областного управления образования Николай Кулеш. За 18 лет его директорства здесь были построены учебные корпуса, общежитие, мастерские - весь современный комплекс. Из года в год колледж набирал авторитет среди учреждений образования центрального региона. И сегодня это многопрофильное учебное заведение, в котором занимается около 500 учащихся.

В колледже готовят по специальностям:
Электромонтер
Водитель
Электросварщик
Тракторист-машинист
Швея
Парикмахер
Повар
Контролер-кассир
Оператор ЭВМ
Строитель

Подробнее о работе колледжа рассказал Анатолий Петкевич, директор УО «Копыльский государственный профессионально-технический колледж».

# общество # Образование в Беларуси

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