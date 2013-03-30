В Украине опасаются масштабных паводков из-за изменчивой погоды

Новости Украины. Украина снова во власти снегопада. Он начался ночью. А днем пошел дождь.

Для очистки улиц Киева привлечены более полутысячи единиц техники, а также подразделения МЧС.

Из-за плюсовой температуры снег быстро тает. И специалисты опасаются масштабных паводков.

Напомним, буквально неделю назад большая часть Украины оказалась в плену стихии. Рекордное количество снега – более 50 млн тонн – выпало в столице. В городе было нарушено транспортное сообщение.

Киев все это время пытался ликвидировать последствия непогоды. Однако работы до сих пор не завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.