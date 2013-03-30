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В Украине опасаются масштабных паводков из-за изменчивой погоды

30 марта 2013 17:46
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Новости Украины. Украина снова во власти снегопада. Он начался ночью. А днем пошел дождь.

Для очистки улиц Киева привлечены более полутысячи единиц техники, а также подразделения МЧС.

Из-за плюсовой температуры снег быстро тает. И специалисты опасаются масштабных паводков.

Напомним, буквально неделю назад большая часть Украины оказалась в плену стихии. Рекордное количество снега – более 50 млн тонн – выпало в столице. В городе было нарушено транспортное сообщение.

Киев все это время пытался ликвидировать последствия непогоды. Однако  работы до сих пор не завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода

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