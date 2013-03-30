Когда в Минск придет потепление? Точно не в начале апреля....

Новости Беларуси. Март завершается, а весны всё не видать. На смену морозам и солнцу в Беларусь пришли сырость и ветер. Его порывы усилились местами до 18-ти метров в секунду. Снег то и дело переходит в дождь, на дорогах гололедица, ночью и вовсе метель.

По Интернету с начала марта гуляют погодные демотиваторы, однако шутки про 58-е февраля уже не вызывают улыбки. Даже любители активного зимнего отдыха сдались: каток около Дворца Республики засыпан снегом, парки столицы пусты. Водители снова буксуют, а прохожие с тоской смотрят на сугробы в ожидании тепла и солнца.

Предупреждение о неблагоприятной погоде передали синоптики. Не изменится ситуация и на новой неделе. Потепление ожидают только в конце первой декады апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

К сожалению, в апреле в этом году начнется очень ненастная погода. Через нас будет проходить очередной южный циклон, поэтому уже в понедельник ожидаются сложные погодные условия. В начале апреля по-настоящему весенней стабильной погоды не будет. И по предварительным прогнозам ожидается, что весенняя погода придет только во второй половине апреля.