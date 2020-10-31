Американец с белорусским гражданством: почему я люблю Беларусь? Одна большая причина

Новости Беларуси. Они выбрали Беларусь вторым домом. Мы продолжаем цикл репортажей о людях, которые однажды приехали в нашу страну и остались здесь надолго. Герой следующего сюжета – американец с белорусским гражданством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что восхищает его в Беларуси и о каких ценностях он не устает повторять? Мысли вслух.

Я помню, как первый раз я ездил за город на велосипеде. Через лес, через поле. Везде можно было на велосипеде. Было удивительно. В Америке, вообще, земля – частная собственность, и лес – тоже частная собственность. Я жил в Нью-Йорке, и там очень сложно найти природу.

Почему я люблю Беларусь? Одна большая причина. Потому что Беларусь – это действительно мирная страна. Я до этого жил в Америке и России, и все время в моей жизни до Беларуси страна, где я жил, воюет с кем-то. А в Беларуси это даже запрещено в Конституции. Белорусская армия не может воевать вне страны.

Я всю жизнь хотел ребенка, но не было стабильной личной жизни. Моя личная жизнь была стабильная только в Беларуси.

В Конституции Беларуси есть много положительных моментов. Каждый человек имеет возможность лечиться в государственных учреждения. В Америке такого нет. И белорусская Конституция, на мой взгляд, намного лучше, чем американская.