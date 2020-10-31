«Мы готовы к выполнению любых поставленных задач морально и физически». МВД выпустило ролик о спецназе

Новости Беларуси. На You-Tube-канале МВД опубликован ролик под названием «ДОЛГ! ЧЕСТЬ! ОТЕЧЕСТВО», который показывает реальную службу и боевые будни белорусского спецназа внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На You-Tube-канале МВД опубликован ролик под названием «ДОЛГ! ЧЕСТЬ! ОТЕЧЕСТВО», который показывает реальную службу и боевые будни белорусского спецназа внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они испытывают на себе колоссальные нагрузки, тренируются до изнеможения, преодолевают любые преграды, не щадят себя, поддерживают друг друга, верны присяге и никогда не отступают.
И все это для того, чтобы в любой ситуации защитить соотечественников и отстоять страну.
Видео снято на песню группы «Витязи» и за несколько дней набрало больше 35 тысяч просмотров.