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«Мы готовы к выполнению любых поставленных задач морально и физически». МВД выпустило ролик о спецназе

31 октября 2020 12:12
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Новости Беларуси. На You-Tube-канале МВД опубликован ролик под названием «ДОЛГ! ЧЕСТЬ! ОТЕЧЕСТВО», который показывает реальную службу и боевые будни белорусского спецназа внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы готовы к выполнению любых поставленных задач морально и физически». МВД выпустило ролик о спецназе-1

Они испытывают на себе колоссальные нагрузки, тренируются до изнеможения, преодолевают любые преграды, не щадят себя, поддерживают друг друга, верны присяге и никогда не отступают.

«Мы готовы к выполнению любых поставленных задач морально и физически». МВД выпустило ролик о спецназе-3

И все это для того, чтобы в любой ситуации защитить соотечественников и отстоять страну.

«Мы готовы к выполнению любых поставленных задач морально и физически». МВД выпустило ролик о спецназе-5

Видео снято на песню группы «Витязи» и за несколько дней набрало больше 35 тысяч просмотров.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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