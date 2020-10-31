Задержана администратор «Водители 97». Telegram-канал собираются признать экстремистским

Новости Беларуси. Telegram-канал «Водители 97» собираются признать экстремистским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны наиболее активные его участники, а также администратор. Это 28-летняя минчанка, которая вела чат с августа. Как сообщили в МВД, Telegram-канал призывает остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать другие действия, которые они же и координировали.

Собирается та или иная группа и идет в то или иное место. И не нужно было указывать конкретно, для чего, нужно было указывать, что просто собирается и просто идет. Цель эта была – чтобы больше военных не спали и гадать. […]

По поводу забастовок моя роль – чтобы имела в виду, что нужно не дать проехать карателям. Блокировать дороги, чтобы не дать проехать. […] Почему-то всегда светились только они двое. Анонимус этот, который, как он, Штирлиц, и Матеус. […]

Что они блокируют железную дорогу так, чтобы видно было типа красный свет, что путь занят, что поезд не выедет. То есть просто не тронется, не выедет и жертв никаких не будет. […] Я ошиблась, оступилась […] в том, что… когда не поняла вовремя, что это за чат и куда я влезла.