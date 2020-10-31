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Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием

31 октября 2020 13:33
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет обнародовал информацию о задержании группы анархистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием-1

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием-3

Их поймали 28 октября вблизи украинской границы с внушительным арсеналом. Это четверо активистов радикального анархистского движения.

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием-6

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием-8

При них обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, ручная граната, легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллончики, палатки, форма, саперная лопата, топор, украинские SIM-карты, рации и другое оборудование.

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием-11

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием-13

Установлено, что эта группа 22 октября совершила поджог здания Комитета судебных экспертиз и прокуратуры в Солигорске, а 28-го числа – районного отдела ГАИ Мозыря.

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием-16

Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием-18

Большой материал с подробностями громкого задержания в эти минуты готовится к эфиру. Все детали в вечернем выпуске Новостей «24 часа» в 19:30.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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