Госпогранкомитет: вблизи украинской границы задержаны четверо анархистов с оружием

Новости Беларуси. Госпогранкомитет обнародовал информацию о задержании группы анархистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их поймали 28 октября вблизи украинской границы с внушительным арсеналом. Это четверо активистов радикального анархистского движения.

При них обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, ручная граната, легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллончики, палатки, форма, саперная лопата, топор, украинские SIM-карты, рации и другое оборудование.

Установлено, что эта группа 22 октября совершила поджог здания Комитета судебных экспертиз и прокуратуры в Солигорске, а 28-го числа – районного отдела ГАИ Мозыря.