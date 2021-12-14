«Мы не хотим никаких школ». Как беженцы отреагировали на создание образовательного центра в ТЛЦ?

Новости Беларуси. Представители Детского фонда ООН 14 декабря побывали в лагере беженцев на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там завершается 37-й день ожидания для людей, которые убегают от войны и разрухи в своих странах. За ситуацией в транспортно-логистическом центре «Брузги» следит наш корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

По результатам анкетирования будут составлены конкретные рекомендации по досугово-образовательной программе с элементами развивающих игр. Беженцы, конечно, благодарны такой заботе о своих детях, но ждут они не этого. Они хотят водить своих детей в нормальную, обычную школу и проживать явно не в лагере для беженцев. В ТЛЦ появится центр для досуга и развития детей. Его сделают ЮНИСЕФ и белорусские педагоги. Читайте здесь.

Сейчас мы не хотим никаких школ. Это ЮНИСЕФ хочет, чтобы мы пошли учиться. Мы, конечно, благодарим их за все, что они делают, но мы хотим для себя лучших условий. Моя мама научила меня английскому и немецкому. Я могу свободно говорить на этих языках и хочу учиться там, в Германии.

У меня пятеро детей. И я очень боюсь за них. Двое из них сильно больны. Белорусские медики, волонтеры и пограничники, конечно, делают для них все необходимое, но мы не можем оставаться здесь больше. Моим детям нужны операции, поэтому я хочу попасть в Европу, чего бы это мне ни стоило. Жизнь моих детей зависит от этого.