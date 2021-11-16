Алёна Родовская: европейцы сегодня уже не столь гостеприимны, они называют мигрантов гибридным оружием и грозят Беларуси

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает о наболевшем. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Вспомнила пословицу «Осиное гнездо не трогай». Ее смысл в том, что лучше не ворошить то, что может стать опасным и агрессивным. Осиное гнездо в этом случае – Ближний Восток, и этот улей летит в Европу. И снова Беларусь в центре внимания мировых медиа. Тревожно началась новая неделя, и сводки новостей обновляются каждый час. И с каждым днем ситуация драматичнее и тревожнее. Создается впечатление, что пороховая бочка вот-вот рванет. Что нужно знать о курдах? Это крупнейшая в мире нация без государства, но они уважают другие культуры. Конфликты возникают тогда, когда им пытаются навязать свои порядки, когда их пытаются лишить права национальной самобытности. Это очень важный момент. У курдов существует пословица «Коня, саблю, жену – никому, а все остальное гостю». Еще один интересный обычай – это предоставление чужестранцу независимо от его звания и положения ночлега и стола. А теперь посмотрите на ситуацию их глазами. Все они мерзнут в белорусских лесах, они на грани истощения и терпения. А те европейцы, которые зазывали к себе, сегодня уже не столь гостеприимны: они называют мигрантов гибридным оружием и грозят Беларуси новыми санкциями.

Алена Родовская:

У непорядочного поведения поляков есть оправдание. Все зло от Лукашенко и Путина, им тоже плохо, если не они, то кто. Так Лукашенко напомнил: именно страны Запада приложили руку к уничтожению ряда государств Ближнего и Среднего Востока. Именно наш Президент предложил простое и реально верное решение – не хотите открывать гуманитарный коридор, откройте воздушный. Вот тут уже начинается другая история. Это про уход от ответственности под разными предлогами. Наша страна в данной ситуации выступает как страна-транзитер. Как и Турция. Ни там, ни там мигранты задерживаться не собираются, они стремятся в сытое европейское будущее. Польша повторяет, как мантру, что она консервативная католическая страна, которой не нужны мигранты. Но при этом избрала стратегию привлекать людей, близких по культуре, в первую очередь – из Украины и Беларуси. Тема с картой поляка фактически является демографической программой. Анализировать происходящее можно только на основе фактов. А вот с ними как раз и возникают проблемы. Польша и Беларусь – участники Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Но только белорусская сторона соблюдает положения Конвенции в гордом одиночестве. Германия – одна из самых привлекательных стран для беженцев по условиям их содержания, но получить этот статус не так просто. Так в чем же разница между беженцами и мигрантами? Под «мигрантами» понимаются лица, сменившие свое место жительства. Обычно речь идет о людях, которые приняли решение о переселении добровольно и которым не угрожает опасность. Юридически беженцы – это лица, которые имеют право на международную защиту в соответствии с Женевской конвенцией. Каждый человек, который на родине подвергается преследованию по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, кто бежит от войны и насилия, может просить убежища в Германии.

Алена Родовская:

После получения статуса беженца им выдается разрешение на пребывание сроком на три года и возможность работать. Через три года – постоянный вид на жительство, если были выполнены дополнительные условия, в частности определенный уровень владения немецким языком. Иностранные иммигранты и беженцы, которые не могут содержать себя, получают пособия. Ежемесячная сумма на карманные расходы составляет в лагере беженцев порядка 150 евро. Для человека вне лагеря ежемесячное пособие на одного взрослого – около 350 евро. Отдельно выплачиваются деньги на аренду жилья и другие дотации. Так почему Европа стонет от миграционного кризиса? Ответ прост – неважно, что эти люди живут на вашей территории, важно то, что они живут вне вашего культурного кода. И для того, чтобы мигрант или его дети впитали в себя ваши ценности, им должно даваться нечто большее, чем просто крыша над головой и пособие. Им должны даваться те же возможности, которые есть у коренных жителей. Иначе какой смысл обсуждать кризис? Еще раз напомню – мы не препятствуем бедным беженцам, которые ищут большого европейского счастья. Мы им помогаем едой, водой, теплыми вещами. А Европа в ответ активно накладывает санкции на нашу страну, называет Лукашенко «последним диктатором Европы», отказывается от авиасообщения и усиливает давление. Такая вот граница человечности. Эта история про одну важную вещь, которую надо всегда держать в голове. Современная Польша декларирует свои ценности, говорит о гуманности и при этом врет, нарушает договоренности, подставляет всех и вся. И в ответ на обоснованные претензии выкатывает еще более странные заявления.