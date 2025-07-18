Прямой эфир

Премию правительства вручат 18 июля в Минске

18 июля 2025 06:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

За достижения в области качества. Премию правительства вручат 18 июля в Минске. Высокие и заслуженные награды получат представители 40 организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премию правительства вручат 18 июля в Минске-2

Сегодня много тех, кто достойно представляет бренд «Сделано в Беларуси». Динамично развивается обрабатывающая промышленность, значительно прибавила и пищевая отрасль. Потребитель ценит вкус отечественного продукта, и он пользуется популярностью. Многие научные разработки находят применение в реальном секторе экономики.

По итогам 2024 года 14 организаций стали лауреатами премии впервые, столько же подтвердили звание, 12 признаны дипломантами конкурса, три организации также удостоены специальных наград. Почетное звание обеспечивает его обладателям репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции, помогает расширять рынки сбыта, открывает новые деловые возможности. В рамках торжественной церемонии будет организована выставка продукции предприятий – победителей конкурса.

# Госнаграды

Другие новости рубрики

Все новости
Акции, распродажи и бесплатные услуги швеи – в Беларуси работают школьные базары
18 июля 2025 05:57

Акции, распродажи и бесплатные услуги швеи – в Беларуси работают школьные базары

Гладкая: профсоюзные организации должны быть и в частном секторе
17 июля 2025 19:58

Гладкая: профсоюзные организации должны быть и в частном секторе

Гладкая про срочников: «Наши реально круто работают»
17 июля 2025 19:32

Гладкая про срочников: «Наши реально круто работают»