За достижения в области качества. Премию правительства вручат 18 июля в Минске. Высокие и заслуженные награды получат представители 40 организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня много тех, кто достойно представляет бренд «Сделано в Беларуси». Динамично развивается обрабатывающая промышленность, значительно прибавила и пищевая отрасль. Потребитель ценит вкус отечественного продукта, и он пользуется популярностью. Многие научные разработки находят применение в реальном секторе экономики.

По итогам 2024 года 14 организаций стали лауреатами премии впервые, столько же подтвердили звание, 12 признаны дипломантами конкурса, три организации также удостоены специальных наград. Почетное звание обеспечивает его обладателям репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции, помогает расширять рынки сбыта, открывает новые деловые возможности. В рамках торжественной церемонии будет организована выставка продукции предприятий – победителей конкурса.