«Витэн» сравнял счёт в золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

«Витэн» сравнял счет в золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После домашнего поражения от «Столицы» накануне, оршанцы сумели победить на площадке минчан с минимальным преимуществом – 3:2. Третий поединок противостояния состоится в воскресенье 15 июня. Эти же соперники уже встречались в решающей серии минувшего розыгрыша, и тогда «столичники» победили с общим счетом 3:2, завоевав свой первый чемпионский титул. После двух встреч дуэли за бронзу также ничья – 1:1. Решающий поединок состоится 14 июня.