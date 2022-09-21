Аграрии Минской области засеяли озимыми зерновыми половину площадей

Работы идут согласно графику. Среди лидеров по темпу – Борисовский, Пуховичский и Молодечненский районы. Не отстают и столбцовские аграрии. Их план – свыше 15 тысяч гектаров. Освоено чуть больше 40 %. Активными темпами ведут кампанию и в сельхозпредприятии «Великий двор». Здесь свыше 800 гектаров отведены под ячмень, тритикале и пшеницу. Подготовлено 160 тонн семян.

Геннадий Безушко, главный агроном сельхозпредприятия «Великий Двор»:

Из них 20 % – это семена, которые мы покупали, это элиты, новейшие репродукции. У нас есть зерноочистительный комплекс, не очень-то мощный, но вполне для нашего хозяйства подходит. Мы сами убираем и готовим, чистим семена. План – по 40 гектаров мы должны сеять в день. У нас один трактор пашет, один работает на предпосевной подготовке и один трактор сеет с посевным агрегатом.