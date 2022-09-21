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Аграрии Минской области засеяли озимыми зерновыми половину площадей

21 сентября 2022 14:54
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Новости Беларуси. Аграрии центрального региона засеяли свыше 160 тысяч гектаров озимыми зерновыми. Это половина от необходимого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии Минской области засеяли озимыми зерновыми половину площадей-1

Работы идут согласно графику. Среди лидеров по темпу – Борисовский, Пуховичский и Молодечненский районы. Не отстают и столбцовские аграрии. Их план – свыше 15 тысяч гектаров. Освоено чуть больше 40 %. Активными темпами ведут кампанию и в сельхозпредприятии «Великий двор». Здесь свыше 800 гектаров отведены под ячмень, тритикале и пшеницу. Подготовлено 160 тонн семян.

Аграрии Минской области засеяли озимыми зерновыми половину площадей-4

Геннадий Безушко, главный агроном сельхозпредприятия «Великий Двор»:
Из них 20 % – это семена, которые мы покупали, это элиты, новейшие репродукции. У нас есть зерноочистительный комплекс, не очень-то мощный, но вполне для нашего хозяйства подходит. Мы сами убираем и готовим, чистим семена. План по 40 гектаров мы должны сеять в день. У нас один трактор пашет, один работает на предпосевной подготовке и один трактор сеет с посевным агрегатом.

Аграрии Минской области засеяли озимыми зерновыми половину площадей-7

Параллельно в хозяйстве ведут уборку кукурузы, с гектара получают более 400 центнеров.

# Посевная кампания # общество # Геннадий Безушко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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