Прямой эфир

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление

21 сентября 2022 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во всех социальных объектах Минской области включили отопление. Это касается школ, детских садов, поликлиник и больниц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Крупском районе тепло поступило в 25 учреждений. Поставляет отопление около 30 котельных. Большинство из них работают на местном виде топлива.

В чем выгода – узнала наш корреспондент Алеся Иванова.

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление-1

Холодный сентябрь и по-осеннему дождливая погода. Некомфортная температура в квартирах и административных помещениях стала причиной ранней подачи тепла в 2022 году. В Крупском районе горячими батареи стали одновременно в 25 учреждениях.

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление-4

Алеся Иванова, корреспондент:
Первым отопление поступило в объекты социальной сферы. Это школы, садики, медицинские учреждения и библиотеки. 3-я средняя школа Крупок – в числе первых, кто получил тепло этой холодной осенью.

Для школьников и учителей это стало приятной новостью. Раньше середины октября теплых труб здесь не ждали. Теперь же градусник термометра в кабинетах превышает 20 градусов.

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление-7

В нашей школе очень тепло, уютно, здесь добрые учителя. Сейчас дали отопление и стало намного теплее.

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление-10

У нас теперь тепло и в коридорах, и в спортзале.

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление-13

Елена Бомберова, директор Крупской средней школы № 3:
У нас включили отопление, батареи у нас теплые. Все помещения соответствуют нормам отопительного сезона. Рано включили, как никогда. Поэтому дети уже сняли теплые верхние одежды, кофты. Мы соблюдаем деловой стиль одежды, дети ходят в школьной форме: в блузках, пиджаках. Мы начали работу так, как нужно.

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление-16

Всего в Крупском районе – 27 котельных. Большая часть из них работает на местных видах топлива: это щепа, дрова, а с недавнего времени и торф. Полезное ископаемое позволяет сэкономить на голубом топливе, при этом не теряя качество. Мощность теплоисточника – семь мегаватт.

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление-19

Рустам Саттаров, мастер крупской котельной:
У нас четыре котла: три на торфе, один из них трехмегаваттный и два одномегаваттных котла. И резервный газовый котел двухмегаваттный. В Крупках отапливаются четыре дома, две организации, детский сад и пара магазинов. Горячую воду подаем и отопление.

К осенне-зимнему периоду на теплоисточнике готовились заранее. Провели гидравлическое испытание котла, проверили оборудование и контрольно-измерительные устройства. Кстати, весь процесс на котельной полностью автоматизирован. Ведется контроль персоналом.

«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление-22

Сергей Лычев, исполняющий обязанности главного инженера КУП «Жилтеплострой»:
У нас до этого был межсезонный период, чтобы мы произвели межсезонную подготовку: оборудования ревизию, привести в порядок сам теплоисточник, теплосети.

К затяжным холодам на котельной готовы. Только в сильные морозы для отопления жилых домов и социальных объектов пойдет порядка 30 тонн торфа. Ежесуточно. А это значит, что уют в доме крупчанам гарантирован.

# Отопительный сезон # общество # Алеся Иванова # Елена Бомберова # Рустам Саттаров # Сергей Лычев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии Минской области засеяли озимыми зерновыми половину площадей
21 сентября 2022 14:54

Аграрии Минской области засеяли озимыми зерновыми половину площадей

Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой
21 сентября 2022 14:24

Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак
21 сентября 2022 14:15

Гречка, яйцо и помидоры черри. Готовим сбалансированный завтрак