«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление
Новости Беларуси. Во всех социальных объектах Минской области включили отопление. Это касается школ, детских садов, поликлиник и больниц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Крупском районе тепло поступило в 25 учреждений. Поставляет отопление около 30 котельных. Большинство из них работают на местном виде топлива.
В чем выгода – узнала наш корреспондент Алеся Иванова.
Холодный сентябрь и по-осеннему дождливая погода. Некомфортная температура в квартирах и административных помещениях стала причиной ранней подачи тепла в 2022 году. В Крупском районе горячими батареи стали одновременно в 25 учреждениях.
Алеся Иванова, корреспондент:
Первым отопление поступило в объекты социальной сферы. Это школы, садики, медицинские учреждения и библиотеки. 3-я средняя школа Крупок – в числе первых, кто получил тепло этой холодной осенью.
Для школьников и учителей это стало приятной новостью. Раньше середины октября теплых труб здесь не ждали. Теперь же градусник термометра в кабинетах превышает 20 градусов.
В нашей школе очень тепло, уютно, здесь добрые учителя. Сейчас дали отопление и стало намного теплее.
У нас теперь тепло и в коридорах, и в спортзале.
Елена Бомберова, директор Крупской средней школы № 3:
У нас включили отопление, батареи у нас теплые. Все помещения соответствуют нормам отопительного сезона. Рано включили, как никогда. Поэтому дети уже сняли теплые верхние одежды, кофты. Мы соблюдаем деловой стиль одежды, дети ходят в школьной форме: в блузках, пиджаках. Мы начали работу так, как нужно.
Всего в Крупском районе – 27 котельных. Большая часть из них работает на местных видах топлива: это щепа, дрова, а с недавнего времени и торф. Полезное ископаемое позволяет сэкономить на голубом топливе, при этом не теряя качество. Мощность теплоисточника – семь мегаватт.
Рустам Саттаров, мастер крупской котельной:
У нас четыре котла: три на торфе, один из них трехмегаваттный и два одномегаваттных котла. И резервный газовый котел двухмегаваттный. В Крупках отапливаются четыре дома, две организации, детский сад и пара магазинов. Горячую воду подаем и отопление.
К осенне-зимнему периоду на теплоисточнике готовились заранее. Провели гидравлическое испытание котла, проверили оборудование и контрольно-измерительные устройства. Кстати, весь процесс на котельной полностью автоматизирован. Ведется контроль персоналом.
Сергей Лычев, исполняющий обязанности главного инженера КУП «Жилтеплострой»:
У нас до этого был межсезонный период, чтобы мы произвели межсезонную подготовку: оборудования ревизию, привести в порядок сам теплоисточник, теплосети.
К затяжным холодам на котельной готовы. Только в сильные морозы для отопления жилых домов и социальных объектов пойдет порядка 30 тонн торфа. Ежесуточно. А это значит, что уют в доме крупчанам гарантирован.