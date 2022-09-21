«В нашей школе очень уютно». Во всех соцобъектах Минской области включили отопление

Новости Беларуси. Во всех социальных объектах Минской области включили отопление. Это касается школ, детских садов, поликлиник и больниц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Крупском районе тепло поступило в 25 учреждений. Поставляет отопление около 30 котельных. Большинство из них работают на местном виде топлива. В чем выгода – узнала наш корреспондент Алеся Иванова.

Холодный сентябрь и по-осеннему дождливая погода. Некомфортная температура в квартирах и административных помещениях стала причиной ранней подачи тепла в 2022 году. В Крупском районе горячими батареи стали одновременно в 25 учреждениях.

Алеся Иванова, корреспондент:

Первым отопление поступило в объекты социальной сферы. Это школы, садики, медицинские учреждения и библиотеки. 3-я средняя школа Крупок – в числе первых, кто получил тепло этой холодной осенью. Для школьников и учителей это стало приятной новостью. Раньше середины октября теплых труб здесь не ждали. Теперь же градусник термометра в кабинетах превышает 20 градусов.

В нашей школе очень тепло, уютно, здесь добрые учителя. Сейчас дали отопление и стало намного теплее.

У нас теперь тепло и в коридорах, и в спортзале.

Елена Бомберова, директор Крупской средней школы № 3:

У нас включили отопление, батареи у нас теплые. Все помещения соответствуют нормам отопительного сезона. Рано включили, как никогда. Поэтому дети уже сняли теплые верхние одежды, кофты. Мы соблюдаем деловой стиль одежды, дети ходят в школьной форме: в блузках, пиджаках. Мы начали работу так, как нужно.

Всего в Крупском районе – 27 котельных. Большая часть из них работает на местных видах топлива: это щепа, дрова, а с недавнего времени и торф. Полезное ископаемое позволяет сэкономить на голубом топливе, при этом не теряя качество. Мощность теплоисточника – семь мегаватт.

Рустам Саттаров, мастер крупской котельной:

У нас четыре котла: три на торфе, один из них трехмегаваттный и два одномегаваттных котла. И резервный газовый котел двухмегаваттный. В Крупках отапливаются четыре дома, две организации, детский сад и пара магазинов. Горячую воду подаем и отопление. К осенне-зимнему периоду на теплоисточнике готовились заранее. Провели гидравлическое испытание котла, проверили оборудование и контрольно-измерительные устройства. Кстати, весь процесс на котельной полностью автоматизирован. Ведется контроль персоналом.