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«Аллея славы» в честь правоохранителей, которые ценой собственной спасли чужие жизни, открылась в Минске

30 октября 2015 17:54
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Новости Беларуси. Имена отважных правоохранителей, которые ценой собственной спасли чужие жизни, увековечили в бронзе. Бессмертному подвигу героев 30 октября посвятили мемориальный комплекс «Аллея славы» в Первомайской районе.

Среди героев, что выполнили свой служебный долг до конца, и старший лейтенант милиции Павел Груздев. Инспектор ГАИ трагически погиб по вине пьяного водителя в мае 2014 года на проспекте Независимости. Ему было всего 24 года.

Память безвременно ушедших пришли почтить ветераны, родные и коллеги погибших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Когда сотрудники заступают на службу, когда идут, возвращаются со службы, должны видеть своих сотрудников, которые честно выполнили свой служебный долг. Это пример для подражания. Пускай, может быть, и не очень хороший, но вместе с тем это пример для подражания, как нужно себя вести, как нужно жить, как нужно работать.

# общество # Памятники Минска # Фотофакт # Александр Барсуков

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